< sekcia Slovensko
Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. mája (TASR) - Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok v piatok (15. 5.) odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) to uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii.