Kaliňák: Nech prezidentka podá žalobu za slová o vplyve USA

Bratislava 6. februára (TASR) - V prípade, že prezidentka SR Zuzana Čaputová skutočne podnikne právne kroky voči tvrdeniam politikov o americkom vplyve na jej osobu, advokát a člen predsedníctva strany Smer-SD Robert Kaliňák je pripravený obhajovať lídra strany Roberta Fica. Uviedol to v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.



"Veľmi odporúčame, aby pani prezidentka podala takúto žalobu, nech sa na súde ukáže pravda," uviedol v televíznej diskusii Kaliňák.



Prezidentka v stredu (2. 2.) v rozhlasovej relácii rádia Expres uviedla, že zvažuje prípadné právne kroky v súvislosti s vyjadreniami politikov, ktoré hovoria o jej podriadenosti americkej administratíve. Viackrát podobné narážky vyslovil na sociálnej sieti aj predseda Smeru-SD.



"Takéto výroky sú absolútne nezodpovedné, pretože sú klamstvom. A som presvedčená o tom, že ľudia, ktorí ich tvrdia, vedia, že klamú, že to nie je náhodné. Je to politická hra, ale toto je za hranicou politickej kultúry alebo toho, čo je vhodné. Dokonca si myslím, že aj za hranicou toho, čo je zákonné," uviedla v rádiu v tejto súvislosti prezidentka.