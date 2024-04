Kaliňák: Nemocnica v Prešove bude spojením nového i súčasného komplexu

Bratislava 17. apríla (TASR) - Novú vojenskú nemocnicu v Prešove by mali tvoriť novovybudovaný komplex v areáli zdravotníckeho zariadenia a zrekonštruované existujúce objekty Fakultnej nemocnice J.A. Reimana. Pred stredajším rokovaním vlády, ktorá by sa mala projektom zaoberať, o tom informoval minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD).



"Nová nemocnica rozšíri kapacity a možnosti vojenskej zdravotnej starostlivosti v rámci východného krídla NATO, rovnako však tak výrazne zlepší zdravotnícku infraštruktúru a tým aj zdravotnú starostlivosť na východnom Slovensku," zvýraznil najdôležitejšie benefity projektu. Nová nemocnica bude spadať pod rezort obrany, ktorý jej výstavbu bude financovať z vlastného rozpočtu, s prípadným zapojením externých eurofondových zdrojov.



Investíciu odhadol minister na rádovo stovky miliónov eur. "Ak dnes dostaneme dôveru od vlády, veľmi rýchlo zostavíme projektový tím a začneme intenzívne komunikovať s nemocnicou, na jej chode sa však nič meniť nebude," zdôraznil Kaliňák. Keďže výstavba nového komplexu sa má realizovať za prevádzky súčasnej nemocnice, je si vedomý náročnosti projektu. "Je to šesť až sedemkrát väčší projekt ako nemocnica sv. Michala v Bratislave," zdôraznil minister obrany, ktorý nechce dávať konkrétne lehoty výstavby.



Zdôraznil, že ministerstvo obrany urobí všetko pre to, aby to bolo v čo najkratšom termíne. Za dôležité v tejto súvislosti považuje čo najefektívnejšie verejné obstarávanie.



Odhadol, že v rámci novovybudovanej časti by sa kapacita mala rozšíriť o 900 lôžok. Nové objekty sa budú realizovať ako prvé, následne príde k obnove súčasných. Presné detaily sa však podľa jeho slov ešte budú profilovať v rámci projektu.



Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) po rokovaní vlády uviedla, že zámerom je postaviť nemocnicu do konca volebného obdobia, teda do roku 2027. Deklarovala, že nemocnica bude poskytovať zdravotnú starostlivosť aj pre civilné obyvateľstvo v rámci regiónu. Ubezpečila tiež, že počas prestavby nebude poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocnici nijak ohrozené. Neobáva sa, že by bol v novej nemocnici problém s nedostatkom zdravotníckeho personálu. Naopak, očakáva, že nová moderná nemocnica by mohla do regiónu personál prilákať.



Dolinková zároveň podotkla, že prešovská fakultná nemocnica aktuálne čelí vážnym problémom so zadlženosťou, pričom záväzky predstavujú viac ako 80 miliónov eur, z toho exekučné konania sú v objeme viac ako 30,5 milióna eur. "S tým sa bude musieť vysporiadať rezort, pod ktorého zriaďovateľskú pôsobnosť nemocnica pôjde, takže predpokladám, že rezort obrany sa vysporiada s týmito záväzkami," skonštatovala.



Výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove a rokovanie o nej na stredajšej vláde avizoval v pondelok (16. 4.) po kontrolnom dni na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR predseda vlády SR Robert Fico.