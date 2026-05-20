Kaliňák nerozumie napadnutie na ÚS podmienky registrácie cirkví
V prípade, že by ÚS SR vyhovel tejto žiadosti, budú sa musieť podľa Kaliňáka adekvátne brániť.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nerozumie kroku verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý napadol na Ústavnom súde (ÚS) SR podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností.
Návrh podľa Dobrovodského smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50.000 členov - plnoletých občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku. Takýto počet robí podľa neho registráciu cirkvi de facto nemožnou.
„Tomuto kroku naozaj nerozumiem a považujem ho za mimoriadne nebezpečný. Tento krok pána ombudsmana som skutočne nepochopil a ide sám proti Slovenskej republike," povedal po stredajšom rokovaní vlády Kaliňák. V prípade, že by ÚS SR vyhovel tejto žiadosti, budú sa musieť podľa Kaliňáka adekvátne brániť.
