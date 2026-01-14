< sekcia Slovensko
Kaliňák nevidí ústavný problém pri zmenách ohľadom výpovedí kajúcnikov
Šéf rezortu obrany poukázal, že poslanci národnej rady majú právo meniť zákony aj ich návrhy v parlamentnom pléne.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. januára (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nevidí ústavný problém pri zmenách v posudzovaní výpovedí spolupracujúcich obvinených, takzvaných kajúcnikov. Dôvody generálneho prokurátora Maroša Žilinku, pre ktoré sa obrátil na Ústavný súd, nepozná. Kaliňák to uviedol na tlačovej konferencii počas výjazdového rokovania vlády v bratislavskej Petržalke.
Šéf rezortu obrany poukázal, že poslanci národnej rady majú právo meniť zákony aj ich návrhy v parlamentnom pléne. „Využívanie práva, ktoré je garantované v ústave, nemôžete nazývať jeho zneužívaním. Pretože ak má raz právo podať pozmeňujúci návrh, dokonca úplne nový návrh zákona, tak ho proste má,“ uviedol.
Generálny prokurátor Žilinka sa v stredu obrátil na Ústavný súd SR v súvislosti s novelou Trestného zákona. Navrhuje začatie konania o súlade právnych predpisov s Ústavou SR. Namieta najmä zmenu Trestného poriadku, týkajúcu sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Žiada pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu.
Podľa názoru ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) novela Trestného zákona, ktorou sa mení aj Trestný poriadok v oblasti tzv. kajúcnikov, neprináša revolúciu, ale zdravý rozum a právnu logiku. Princípy spravodlivosti zostávajú podľa neho zachované.
Novelu kritizovala aj opozícia, podľa ktorej legislatíva rieši problémy „mafie“ a má zaručiť beztrestnosť ľuďom, ktorí páchajú hrubú trestnú činnosť.
Šéf rezortu obrany poukázal, že poslanci národnej rady majú právo meniť zákony aj ich návrhy v parlamentnom pléne. „Využívanie práva, ktoré je garantované v ústave, nemôžete nazývať jeho zneužívaním. Pretože ak má raz právo podať pozmeňujúci návrh, dokonca úplne nový návrh zákona, tak ho proste má,“ uviedol.
Generálny prokurátor Žilinka sa v stredu obrátil na Ústavný súd SR v súvislosti s novelou Trestného zákona. Navrhuje začatie konania o súlade právnych predpisov s Ústavou SR. Namieta najmä zmenu Trestného poriadku, týkajúcu sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Žiada pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu.
Podľa názoru ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) novela Trestného zákona, ktorou sa mení aj Trestný poriadok v oblasti tzv. kajúcnikov, neprináša revolúciu, ale zdravý rozum a právnu logiku. Princípy spravodlivosti zostávajú podľa neho zachované.
Novelu kritizovala aj opozícia, podľa ktorej legislatíva rieši problémy „mafie“ a má zaručiť beztrestnosť ľuďom, ktorí páchajú hrubú trestnú činnosť.