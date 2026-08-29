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Kaliňák: Nie je lepšie miesto pre vojenskú prísahu ako v srdci SNP
Počas vojenskej prísahy poďakoval vojakom, že sa rozhodli pre jednu z najnáročnejších úloh, a to cestu ochrany slobody, demokracie a zvrchovanosti SR.
Autor TASR
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Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Pre vojakov, ktorí začínajú svoju kariéru a skladajú vojenskú prísahu na ochranu svojej vlasti, nie je lepšie miesto ako práve Banská Bystrica, srdce Slovenského národného povstania (SNP). Konštatoval to v sobotu počas osláv 82. výročia SNP minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
Vojenskú prísahu v parku pod Pamätníkom SNP popoludní zložilo približne 500 čakateľov na vstup do Ozbrojených síl (OS) SR. Patrila medzi významné momenty osláv a jej symbolické spojenie s výročím SNP malo pripomenúť odkaz generácie, ktorá pred 82 rokmi bojovala za slobodu a budúcnosť Slovenska.
„Začali sme s tým už pri 80. výročí SNP, ktoré bolo vo väčšom rozsahu. Myslím, že aj pre nich je to veľká udalosť, pretože práve v takomto voľnom priestore môžu prísť všetci ich rodinní príslušníci, rodičia, manželky, manželia, partneri, deti pozrieť sa na svojich najbližších, ktorí sa rozhodli, že svoj život zasvätia práve poslaniu ochrany vlasti. Je to taký zlatý klinec celých osláv,“ uviedol minister.
Počas vojenskej prísahy poďakoval vojakom, že sa rozhodli pre jednu z najnáročnejších úloh, a to cestu ochrany slobody, demokracie a zvrchovanosti SR.
„Dnes to už nie je iba fráza. V časoch naozaj rozsiahlych vojnových kríz v našom susedstve nikdy nevieme predpovedať, kedy budeme musieť chrániť záujmy SR aj touto cestou,“ zdôraznil Kaliňák, ktorý vojakov privítal v novej rodine OS SR a ministerstva obrany. Ubezpečil ich, že vždy budú jeden tím, lebo len vtedy dokážu byť silní.
Vojenskú prísahu v parku pod Pamätníkom SNP popoludní zložilo približne 500 čakateľov na vstup do Ozbrojených síl (OS) SR. Patrila medzi významné momenty osláv a jej symbolické spojenie s výročím SNP malo pripomenúť odkaz generácie, ktorá pred 82 rokmi bojovala za slobodu a budúcnosť Slovenska.
„Začali sme s tým už pri 80. výročí SNP, ktoré bolo vo väčšom rozsahu. Myslím, že aj pre nich je to veľká udalosť, pretože práve v takomto voľnom priestore môžu prísť všetci ich rodinní príslušníci, rodičia, manželky, manželia, partneri, deti pozrieť sa na svojich najbližších, ktorí sa rozhodli, že svoj život zasvätia práve poslaniu ochrany vlasti. Je to taký zlatý klinec celých osláv,“ uviedol minister.
Počas vojenskej prísahy poďakoval vojakom, že sa rozhodli pre jednu z najnáročnejších úloh, a to cestu ochrany slobody, demokracie a zvrchovanosti SR.
„Dnes to už nie je iba fráza. V časoch naozaj rozsiahlych vojnových kríz v našom susedstve nikdy nevieme predpovedať, kedy budeme musieť chrániť záujmy SR aj touto cestou,“ zdôraznil Kaliňák, ktorý vojakov privítal v novej rodine OS SR a ministerstva obrany. Ubezpečil ich, že vždy budú jeden tím, lebo len vtedy dokážu byť silní.