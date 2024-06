Kaliňák odmieta tvrdenia PS, že Smer-SD zneužíva atentát

Bratislava 3. júna (TASR) - Vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) odmieta tvrdenia opozičného PS, že Smer-SD zneužíva atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na mobilizáciu voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu. Tvrdí, že PS len straší a burcuje emócie bez jediného reálneho faktu. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii.



Podotkol, že vo vyjadreniach v súvislosti s atentátom nikdy nespomenul eurovoľby a zaujímal sa len o zdravotný stav premiéra a podrobnú analýzu prípadu a jeho motívu. "Keby som chcel zneužívať tento atentát na politické ciele, konal by som presne tak, ako konala opozícia v roku 2018 a volal by som po odstúpení tých, ktorí mali v úvodzovkách stáť za týmto atentátom," vyhlásil. Odmietol tiež, že Smer-SD využíva všetky prostriedky diktatúry. Za diktatúru označil opatrenia prijímané za pôsobenia bývalých vlád, ako boli napríklad povinné očkovanie či zákaz vychádzania.



Skritizoval vyjadrenia PS a tvrdí, že sa nepoučilo z udalostí posledných dní. Myslí si tiež, že hnutie cíti pocit viny. Práve prístup súčasnej opozície v minulosti, ako aj konanie médií podľa neho prispeli k atentátu na premiéra. Spoločne so šéfom Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Tiborom Gašparom (Smer-SD) poukázali napríklad na vulgárne banery na protestoch na adresu Smeru-SD, volanie po kriminalizácii jeho predstaviteľov či zneužívanie trestného práva počas vlády súčasnej opozície. Tiež na vulgárne vyjadrenia zo strany niektorých sudcov či bývalých predstaviteľov Národnej kriminálnej agentúry. Skritizovali aj film Sviňa.



Na margo médií skritizovali, že podľa ich slov v niektorých prípadoch používajú dvojaký meter a neinformovali, respektíve neinformujú objektívne. "To všetko vytvorilo z Roberta Fica cieľ, z páchateľa J. C. nástroj, ktorý sa pokúsil vziať život človeku s iným názorom než má on, ktorý sa zradikalizoval kvôli klamstvám, lebo nedostával objektívnu pravdu od médií," skonštatoval Gašpar. Poradca predsedu vlády Marek Para dodal, že Fico nie je obeťou "nejakého jedného človeka". "On je obeťou určitého prostredia skupiny ľudí, ktorá systematicky začala zneužívať prostriedky trestného práva na boj s Robertom Ficom, aby ho fyzicky odstránila," povedal. Kaliňák zdôraznil, že Smer-SD nehovorí o tom, kto je vinný. "Voláme po tom, aby sa politický proces zmiernil, lebo v opačnom prípade sa nám môžu takéto tragédie opakovať," doplnil.