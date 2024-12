Kaliňák: Otvorenie záloh pre verejnosť by mohol byť v roku 2025

Bratislava 5. decembra (TASR) - Projekt otvorenia záloh pre širšiu verejnosť by mohol byť spustený v roku 2025. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Detaily chce predstaviť poslancom Národnej rady (NR) SR na piatkovom (6. 12.) rokovaní výboru pre obranu a bezpečnosť v parlamente.



"Potom to už všetci uvidíte v návrhu, ktorý pôjde do medzirezortného pripomienkového konania," uviedol Kaliňak. Dodal, že projekt by mohol byť výhodný najmä pre mladých ľudí. Prvé termíny by mohli byť už na budúci rok. Zapojenie do projektu by podľa ministra malo byť finančne ohodnotené.



Veková štruktúra záujemcov by mala byť v rozmedzí od 18 do 55 rokov s možnosťou výnimky do 60 rokov. Uchádzači budú musieť podľa ministra splniť aj základné zdravotné požiadavky. Ako poukázal, do projektu sa nebude môcť zapojiť človek, ktorý by mohol ohroziť dobré meno armády.



Minister tiež spomenul, že poriadkové zložky v uliciach chce v spolupráci s rezortom vnútra urobiť viditeľnejšími.



Kaliňák v minulosti avizoval aj vznik národnej brigády, ktorá by systém aktívnych záloh mala zatraktívniť a otvoriť takúto formu vojenskej služby.