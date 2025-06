Kaliňák: Platnosť transakčnej dane môže byť časovo obmedzená

Bratislava 1. júna (TASR) - Platnosť transakčnej dane môže byť časovo obmedzená. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Pýtal sa však, čím by sa nahradila. Zároveň potvrdil, že o návrhu predsedu SNS Andreja Danka na zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy s obratom do 100.000 eur sa má diskutovať. Poslanec parlamentu a predseda KDH Milan Majerský vyhlásil, že kresťanskí demokrati podporia v Národnej rade SR akýkoľvek návrh o obmedzení transakčnej dane.



Majerský podotkol, že KDH by celú transakčnú daň zrušilo, ak by sa dostalo do vlády. Kaliňák na druhej strane zdôraznil, že transakčná daň sa nedá obísť, pretože je obratová. Vplyv na bežných ľudí podľa ministra nemá, iba na podnikateľov, a nepremieta sa na cenách.



Na tému vládneho návrhu novely Ústavy SR, ktorý sa okrem iného týka aj stanovenia dvoch pohlaví, Majerský neodpovedal, či zaň poslanci za KDH zahlasujú. Pripomenul však, že hnutie malo k tomuto návrhu tri požiadavky. V tejto súvislosti vyjadril názor, že pri hodnotových témach sa nerozhoduje o tom, s kým sa hlasuje. Kaliňák označil aktuálny návrh novely ústavy za rozhodujúce otázky našej existencie. „Tieto hodnoty sú overené časom,“ uviedol. Podstatné je podľa neho v tejto veci rokovať seriózne. Témy, ktoré nie sú hodnotové, by podľa neho v danom návrhu nemali byť.



V diskusii sa dotkli aj výroku nemeckého kancelára Friedricha Merza o tom, že navrhne v Bruseli odobrať Slovensku finančné prostriedky EÚ, ak sa bude ďalej odkláňať od spoločného smerovania Únie. Kaliňák označil toto tvrdenie za nevhodné. Podľa Majerského by malo byť Slovensko vďačné, že môže byť poberateľom eurofondov. Nemcov označil za čistých prispievateľov. „Ak chce niekto vedieť, ako je narábané s eurofondami alebo aj s ich peniazmi, tak má právo si ich aj skontrolovať,“ doplnil Majerský.



Kaliňák v relácii tiež informoval, že prvé vojenské vozidlá Patria dorazia na Slovensko tento rok.