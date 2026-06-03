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Kaliňák počíta s vyčerpaním peňazí z nástroja SAFE
Je to podľa neho závislé od dodávok objednanej techniky.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) počíta s vyčerpaním peňazí z úverového obranného nástroja SAFE pre Slovensko v priebehu dvoch či troch rokov. Je to podľa neho závislé od dodávok objednanej techniky. Uviedol to v stredu pre TASR.
Minister pripomenul, že viaceré zmluvy už má Slovensko podpísané. „Je tam munícia, sú tam ručné zbrane, sú tam univerzálne dokončovacie stroje a húfnice Eva,“ priblížil. Ako dodal, Slovensko plánuje vyčerpať celkovo približne 2,3 miliardy eur.
Slovensko sa zapojilo do európskeho nástroja SAFE, ktorý krajinám Európskej únie sprostredkuje pôžičku na zbrane a iné potreby armády. Ministerstvo obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z pôžičky celkovo deväť investičných projektov.
Minister pripomenul, že viaceré zmluvy už má Slovensko podpísané. „Je tam munícia, sú tam ručné zbrane, sú tam univerzálne dokončovacie stroje a húfnice Eva,“ priblížil. Ako dodal, Slovensko plánuje vyčerpať celkovo približne 2,3 miliardy eur.
Slovensko sa zapojilo do európskeho nástroja SAFE, ktorý krajinám Európskej únie sprostredkuje pôžičku na zbrane a iné potreby armády. Ministerstvo obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z pôžičky celkovo deväť investičných projektov.