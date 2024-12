Kaliňák: Ponuka na vrtuľníky Blackhawk je v hodnote 150 miliónov eur

Bratislava 6. decembra (TASR) - Ponuka na dvanásť bojovo upravených modernizovaných vrtuľníkov Blackhawk je v hodnote asi 150 miliónov eur. V piatok to vyhlásil minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Ponuka na rovnaký počet vrtuľníkov Viper je v hodnote asi 550 miliónov eur, no cena pri rozhodovaní rezortu obrany nie je jediným kritériom.



"Nie sú úplne porovnateľné tie ponuky, pretože v bojových vrtuľníkoch máte niektoré spôsobilosti už automaticky zakomponované a tu v niektorých prípadoch ich je ešte treba obstarať," uviedol Kaliňak.



Minister uviedol, že modernizované vrtuľníky Blackhawk majú asi 15 až 20 rokov. Vrtuľníky Viper majú asi desať rokov. Aj preto je cena typu Blackhawk podľa neho nižšia.



Ako minister oznámil, analýzu by chcel mať pripravenú ešte v prvej polovici decembra. Potom by podľa neho mohla byť teoretická šanca, že prvé kusy strojov dodávateľ Slovensku odovzdá v roku 2025.



Minister v piatok ponuky odprezentoval na Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť. Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) si myslí, že rezort sa rozhodne pre vrtuľníky Blackhawk.