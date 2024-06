Kaliňák: Potrebujeme pravidlá pre politikov na športových podujatiach

Bratislava 22. júna (TASR) - Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) považuje za potrebné stanoviť si jasné pravidlá účasti politikov na športových podujatiach, na ktorých reprezentujú štát. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy v súvislosti s využitím vládneho špeciálu niektorých politikov na futbalový zápas do Frankfurtu. Podľa opozičnej poslankyne Národnej rady SR Márie Kolíkovej (SaS) by sa mali pravidlá využívania vládneho špeciálu jasne stanoviť.



Z pohľadu Kaliňáka mohla cesta na futbalový zápas do Frankfurtu vládnym špeciálom vychádzať ekonomickejšie než komerčným letom. Jeho využitie v tomto prípade nebolo podľa Kolíkovej na mieste.



V súvislosti s vládnym návrhom zákona lex atentát Kaliňák avizoval, že na jeseň budú diskutovať o tom, ako zvýšiť efektivitu vymáhania pokút pri priestupkoch. Potvrdil, že nateraz vypúšťajú ustanovenie o pokutách pre obce. S celkovou kvalitou návrhu je však spokojný.



Lex atentát, tak ako bol pripravený, je podľa Kolíkovej cesta k policajnému štátu. "Je to neprimeraný zásah do základných práv a slobôd," vyhlásila. Riešenia, ktoré zvýšia bezpečnosť, v návrhu zákona podľa nej nie sú.