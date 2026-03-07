< sekcia Slovensko
Kaliňák predpokladá, že Fico a Zelenskyj sa v blízkej dobe stretnú
Kaliňák mieni, že USA by v týchto prípadoch dokázala zastaviť Európska únia. Upozornil však na to, že je v tejto otázke nejednotná.
Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) predpokladá, že premiér SR Robert Fico (Smer-SD) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v blízkej dobe stretnú. Hlavu štátu Ukrajiny opätovne kritizoval v súvislosti s ropovodom Družba. Tvrdí, že ropa cez neho na územie SR netečie pre rozhodnutie Zelenského. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Beáta Jurík (PS) reagovala, že ropa netečie preto, lebo ropovod zničilo Rusko. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
„Európa, Slovensko aj Maďarsko Ukrajine posledné roky zásadne pomohli. Slovensko dokonca dalo celú svoju protivzdušnú ochranu na Ukrajinu. Jej poďakovanie je také, že vypne životodarnú tekutinu v podobe ropy alebo plynu, ktorý má tiecť na Slovensko,“ skonštatoval Kaliňák. Upozornil pritom na zistenia Slovenskej informačnej služby (SIS) o tom, že 27. januára nedošlo k poškodeniu ropovodu, ktoré by zabránilo preprave ropy.
Jurík upozornila na to, že nevieme, odkiaľ SIS takéto informácie má. Nie je podľa nej na mieste vyhrážať sa Ukrajine blokovaním členstva v EÚ. Jurík je za, aby sa európska delegácia na ropovod mohla pozrieť. Poukázala však na to, že Zelenskyj nedostal záruky, že nedôjde k útoku na ľudí, ktorí budú ropovod opravovať.
Kaliňák kritizoval tiež výroky Zelenského, ktorý v narážkach na maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho blokovanie pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu v dôsledku zastavených dodávok ropy cez ropovod Družba pohrozil použitím vojakov. Hovoril o gaunerských spôsoboch. Očakáva ďalšie kroky Európskej komisie. Jurík Zelenského v tejto veci tiež skritizovala. Myslí si, že takéto vyjadrenia nepatria do úst ukrajinskej hlavy štátu. Upozornila však zároveň na napäté vzťahy medzi Maďarskom a Ukrajinou.
Politici sa venovali aj situácii na Blízkom východe. Obaja sa zhodli, že útok na Irán je v rozpore s medzinárodným právom. Jurík však upozornila na rozdiely medzi konfliktom na Ukrajine a v Iráne. „Irán je jeden obludný režim, ktorý v desiatkach tisíc vraždil svojich obyvateľov a obyvateľky, zároveň organizoval teroristické akcie v podstate po celom svete,“ okomentovala. Myslí si, že treba hovoriť, čo takýto zásah prinesie iránskemu ľudu a či si ho želal. Zdôraznila však, že akékoľvek porušovanie medzinárodného práva nie je akceptovateľné.
Kaliňák mieni, že USA by v týchto prípadoch dokázala zastaviť Európska únia. Upozornil však na to, že je v tejto otázke nejednotná. Upozornil pritom na rozdielne postoje viacerých členských štátov na konflikty na Blízkom východe. Kaliňák volal po tom, aby Únia intenzívnejšie obhajovala svoje záujmy a záujmy členských štátov. Jurík na to reagovala, že práve slovenská a maďarská vláda najčastejšie podkopávajú jednotu EÚ. Šéf rezortu obrany k tejto téme ešte doplnil, že nateraz nepredpokladá, že dôjde k nasadeniu pozemných síl na Blízkom východe. „Skôr si myslím, že to bude o úplnom získaní vzdušnej nadvlády,“ podotkol.
Debata bola aj o prípadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR pre situáciu na Blízkom východe. Kaliňák si myslí, že v tejto chvíli to nie je nevyhnutné. „Slovenská informačná služba aj vojenské spravodajstvo prinášajú dostatočné množstvo informácií o situácii v Iráne,“ povedal. Zároveň však upozornil na riziká plynúce z toho, že Irán bol v minulosti spojený s financovaním terorizmu. Jurík chce, aby vláda komunikovala, či sa nás konflikt netýka alebo existuje nejaká hrozba. Zároveň apelovala na vládu, aby ľudom dala pocítiť, že sa situáciou zaoberá.
