Kaliňák: Problém je, že niektoré strany majú pri zmene iný názor

Bratislava 21. júna (TASR) - Pri snahách o zmenu Ústavy SR je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) problém v tom, že niektoré strany majú iný názor. Problém podľa neho nie je v koalícii a žiadne konflikty nenastávajú. Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) reagoval, že to, či zmena základného zákona štátu v septembri v Národnej rade SR prejde, je na zodpovednosti opozičného KDH. Politici to vyhlásili v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.



„Keď sa na to pozrieme tak trošku z nadhľadu, čo sú tie hlavné témy, ktoré Slovensko rieši? Sú to témy kultúrno etické, ktoré naozaj polarizujú našu spoločnosť,“ kritizoval Krúpa. Podľa neho je tu však množstvo dôležitých tém, ktoré zostávajú v úzadí.



Kaliňák zároveň odmietol, že by v koalícii bol konflikt v súvislosti so zvolením šéfa poslaneckého klubu PS Martina Dubéciho za podpredsedu parlamentu, keďže Smer-SD Dubécimu vyčítal jeho minulé politické pôsobenie, no do funkcie podpredsedu NR SR sa dostal aj vďaka viacerým koaličným hlasom.