Kaliňák: Prvé výsledky spolupráce s Poľskom by mali byť v roku 2025

Ádaži/Bratislava 4. decembra (TASR) - Prvé výsledky spolupráce Slovenska a Poľska v oblasti výroby munície by mohli byť v roku 2025. Na tlačovej konferencii počas návštevy slovenských vojakov na vojenskej základni v lotyšskom Ádaži to vyhlásil minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD).



Dodávky, na ktorých sa krajiny budú podieľať, by mali byť v hodnote stoviek miliónov eur. "Je to tiež vec, ktorá nám zásadne vylepší náš hrubý domáci produkt, poľský hrubý domáci produkt a samozrejme zlepší aj spôsobilosti a schopnosti, ktoré obe krajiny máme," myslí si minister. Dodal, že o podrobnostiach projektu bude informovať.



O príprave medzinárodnej zmluvy medzi oboma krajinami nedávno po rokovaní s Kaliňákom hovoril poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.





(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)