< sekcia Slovensko
Kaliňák: SR a ČR majú mnoho spoločných projektov, ktoré chcú rozvíjať
V rámci rozvoja obranného priemyslu sa podľa Kaliňáka diskutuje o otázkach mínometov, húfnic alebo pasívnych radarových systémoch.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovensko a Česko majú mnoho spoločných projektov, ktoré chcú rozvíjať. Pred rokovaním česko-slovenskej vlády to uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) s tým, že o tom bude aj utorková diskusia na spoločnom rokovaní.
V rámci rozvoja obranného priemyslu sa podľa Kaliňáka diskutuje o otázkach mínometov, húfnic alebo pasívnych radarových systémoch. „Máme toho naozaj veľmi veľa,“ podotkol.
Slovensko je podľa Kaliňáka vďačné za spoluprácu, ktorú má s Českou republikou. Dôvodom je, že Česko dlhé roky pomáhalo SR s ochranou vzdušného priestoru.
V rámci rozvoja obranného priemyslu sa podľa Kaliňáka diskutuje o otázkach mínometov, húfnic alebo pasívnych radarových systémoch. „Máme toho naozaj veľmi veľa,“ podotkol.
Slovensko je podľa Kaliňáka vďačné za spoluprácu, ktorú má s Českou republikou. Dôvodom je, že Česko dlhé roky pomáhalo SR s ochranou vzdušného priestoru.