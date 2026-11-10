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Kaliňák: SR a ČR majú mnoho spoločných projektov, ktoré chcú rozvíjať

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Na snímke podpredseda vlády SR a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

V rámci rozvoja obranného priemyslu sa podľa Kaliňáka diskutuje o otázkach mínometov, húfnic alebo pasívnych radarových systémoch.

Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovensko a Česko majú mnoho spoločných projektov, ktoré chcú rozvíjať. Pred rokovaním česko-slovenskej vlády to uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) s tým, že o tom bude aj utorková diskusia na spoločnom rokovaní.

V rámci rozvoja obranného priemyslu sa podľa Kaliňáka diskutuje o otázkach mínometov, húfnic alebo pasívnych radarových systémoch. „Máme toho naozaj veľmi veľa,“ podotkol.

Slovensko je podľa Kaliňáka vďačné za spoluprácu, ktorú má s Českou republikou. Dôvodom je, že Česko dlhé roky pomáhalo SR s ochranou vzdušného priestoru.
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