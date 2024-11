Kaliňák: SR sa po 15 rokoch vráti do misie KFOR v Kosove

Belehrad 21. novembra (TASR) – Slovensko sa po 15 rokoch vráti do misie spojeneckých síl NATO v Kosove (KFOR). Je dôležité, aby boli dostupné objektívne informácie, ktoré si SR môže vymieňať s partnermi v Aliancii. Do KFOR pôjde sprvu 60 vojakov, mandát sa postupne môže zvýšiť až na 150 vojakov. Minister obrany SR Robert Kaliňák to povedal v stredu počas návštevy Srbska, informuje osobitný spravodajca TASR.



"Eskalácia napätia (medzi Kosovom a Srbskom) je zrejmá. Situácia sa doteraz nevyriešila úplne pokojným spôsobom, preto je dôležité, aby sme tiež mohli prevziať svoju mieru zodpovednosti," uviedol Kaliňák v krátkom vyhlásení novinárom. Pripomenul stanovisko Slovenska, ktoré Kosovo neuznáva ako nezávislý štát.



Slovenskí vojaci pôsobili v misii KFOR od roku 1999 do roku 2010. Celkovo sa v rámci misie vystriedalo 2004 príslušníkov Ozbrojených síl SR.



Kaliňák sa vyjadril aj k aktuálnemu dianiu na Ukrajine, ktorá sa už viac než 1000 dní bráni invázii ruských síl. Zopakoval, že krajiny, ktoré sa rozhodli Kyjevu povoliť používať ich zbrane pri útokoch hlboko na území Ruska, sa v dôsledku tohto kroku zrejme priamo zapojili do konfliktu. Toto rozhodnutie označil za nebezpečné. "Je to (niečo) navyše oproti obrane samotného ukrajinského územia," povedal.



Ak Ukrajina vykonáva operácie v ruskej Kurskej oblasti, ide podľa Kaliňáka o vývoj situácie na vojnovom fronte, kde sa nedá jednej ani druhej strane nič vyčítať. Vojna podľa jeho vlastných slov začala zo strany Ruska.



SR podľa ministra obrany podrobne monitoruje situáciu a prípadné ohrozenia slovenského územia v súvislosti s údajným vypálením medzikontinentálnej balistickej strely (ICBM) Ruskom pri nočnom útoku na východoukrajinské mesto Dnipro. Moskva podľa neho takto vysiela signál, nad ktorým je treba sa "zamyslieť".



Na otázku TASR, ako vníma zapojenie severokórejských vojakov v Rusku, odpovedal, že ide o bilaterálnu záležitosť KĽDR a Moskvy. Podľa jeho informácií sú títo vojaci stále na ruskom území. "Situácia by sa však určite zmenila, ak by prekročili hranice a išli operovať na ukrajinské územie. To si ale myslím, že zatiaľ nie je téma," dodal.











(osobitný spravodajca TASR Samuel Randík)