< sekcia Slovensko
Kaliňák: Urobíme všetko pre to, aby sa stavba v Prešove rozbehla
Podpredseda KDH Viliam Karas reagoval, že každé omeškanie na stavbe niečo stojí a niekto to musí zaplatiť. Obaja to povedali v relácii Sobotné dialógy STVR.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. mája (TASR) - Stavbu vojenskej nemocnice v Prešove ministerstvo obrany nezastaví. Urobí všetko pre to, aby sa v priebehu niekoľkých týždňov rozbehla ešte rýchlejším tempom. Bude tiež hľadať najzodpovednejších dodávateľov. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) s tým, že hrubý odhad škôd sa ešte nedá spraviť, známy bude až po znaleckom posudku. Podpredseda KDH Viliam Karas reagoval, že každé omeškanie na stavbe niečo stojí a niekto to musí zaplatiť. Obaja to povedali v relácii Sobotné dialógy STVR.
„My sme rýchlo po tom, čo sa začala výstavba štvrtého podlažia, začali robiť ďalšie poschodia a v priebehu niekoľkých dní sa ukázalo, že je tam problém. Preto manažment stavby reagoval veľmi pregnantne a zastavil stavbu,“ priblížil Kaliňák. Posudok podľa neho dá na začiatku týždňa odpoveď na to, či sa niektoré stĺpy dajú sanovať alebo ich bude treba zbúrať. Tvrdí, že ide len o vrchnú časť. Poukázal aj na to, že výstavba sa tak môže posunúť o tri až štyri mesiace.
KDH podľa Karasa očakáva, že Kaliňák spraví na budúci týždeň tlačovú konferenciu, kde pomenuje dôvody a príčiny pozastavenia výstavby nemocnice. Myslí si, že treba povedať, kto za to zodpovedá, aké budú dôsledky a kto to zaplatí. „Je v záujme SR, aby stavba pokračovala,“ poznamenal Karas.
Politici sa v diskusii dotkli aj kauzy dotácií pre občianske združenie Projekt Fórum Marty Šimečkovej. Kresťanskí demokrati v tomto prípade očakávajú, že hnutie PS a jeho šéf Michal Šimečka sa zásadne dištancujú od akýchkoľvek podvodov, plagiátorstva a zneužívania verejných zdrojov. Kaliňák má za to, že celé PS žije desiatky rokov z dotácií. Teraz sa podľa neho začína ukazovať, ako tie dotácie používali vo svoj prospech.
Minister obrany taktiež v relácii uviedol, že víťaz maďarských volieb Péter Magyar bol pri úvodných diskusiách pozvaný na oficiálnu návštevu Slovenska. „Závisí od Magyara, ako vzťahy so Slovenskom budú vyzerať. My sme v status quo. Práva maďarskej menšiny sú nadštandardné voči všetkým ostatným krajinám, kde sa nachádza,“ skonštatoval. Karasa mrzí, že Magyar pokračuje v kampani aj po víťazstve vo voľbách. Očakáva zodpovednosť za stabilitu a dobré vzťahy z maďarskej aj slovenskej strany.
Karas ocenil spravodlivý trest pre Juraja Cintulu, ktorý strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Handlovej. Tvrdí, že rozsudok prišiel na slovenské pomery rýchlo. Ocenil aj súdny proces, jeho kvalitu a práva na obhajobu. Považuje to za signál pre celú spoločnosť. Pluralita a rozdielnosť názorov je podľa neho na mieste, ale je neprípustné, aby rozdielne názory viedli k verbálnym či fyzickým útokom. Kaliňák s Karasom súhlasil a tiež apeluje na elimináciu zhoršujúcich sa nálad a vnášanie pokoja.
Zároveň má Kaliňák za to, že koalícia bude o návrhu ústavného zákona, aby sa volebné obdobie dalo skrátiť referendom, diskutovať s celým parlamentom. KDH podľa Karasa očakáva, že sa o tejto veci bude viesť silný dialóg.
Kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský (KDH) nemá podľa Karasa konkurenciu. Je presvedčený, že Majerský jesenné voľby vyhrá a post predsedu obháji.
„My sme rýchlo po tom, čo sa začala výstavba štvrtého podlažia, začali robiť ďalšie poschodia a v priebehu niekoľkých dní sa ukázalo, že je tam problém. Preto manažment stavby reagoval veľmi pregnantne a zastavil stavbu,“ priblížil Kaliňák. Posudok podľa neho dá na začiatku týždňa odpoveď na to, či sa niektoré stĺpy dajú sanovať alebo ich bude treba zbúrať. Tvrdí, že ide len o vrchnú časť. Poukázal aj na to, že výstavba sa tak môže posunúť o tri až štyri mesiace.
KDH podľa Karasa očakáva, že Kaliňák spraví na budúci týždeň tlačovú konferenciu, kde pomenuje dôvody a príčiny pozastavenia výstavby nemocnice. Myslí si, že treba povedať, kto za to zodpovedá, aké budú dôsledky a kto to zaplatí. „Je v záujme SR, aby stavba pokračovala,“ poznamenal Karas.
Politici sa v diskusii dotkli aj kauzy dotácií pre občianske združenie Projekt Fórum Marty Šimečkovej. Kresťanskí demokrati v tomto prípade očakávajú, že hnutie PS a jeho šéf Michal Šimečka sa zásadne dištancujú od akýchkoľvek podvodov, plagiátorstva a zneužívania verejných zdrojov. Kaliňák má za to, že celé PS žije desiatky rokov z dotácií. Teraz sa podľa neho začína ukazovať, ako tie dotácie používali vo svoj prospech.
Minister obrany taktiež v relácii uviedol, že víťaz maďarských volieb Péter Magyar bol pri úvodných diskusiách pozvaný na oficiálnu návštevu Slovenska. „Závisí od Magyara, ako vzťahy so Slovenskom budú vyzerať. My sme v status quo. Práva maďarskej menšiny sú nadštandardné voči všetkým ostatným krajinám, kde sa nachádza,“ skonštatoval. Karasa mrzí, že Magyar pokračuje v kampani aj po víťazstve vo voľbách. Očakáva zodpovednosť za stabilitu a dobré vzťahy z maďarskej aj slovenskej strany.
Karas ocenil spravodlivý trest pre Juraja Cintulu, ktorý strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Handlovej. Tvrdí, že rozsudok prišiel na slovenské pomery rýchlo. Ocenil aj súdny proces, jeho kvalitu a práva na obhajobu. Považuje to za signál pre celú spoločnosť. Pluralita a rozdielnosť názorov je podľa neho na mieste, ale je neprípustné, aby rozdielne názory viedli k verbálnym či fyzickým útokom. Kaliňák s Karasom súhlasil a tiež apeluje na elimináciu zhoršujúcich sa nálad a vnášanie pokoja.
Zároveň má Kaliňák za to, že koalícia bude o návrhu ústavného zákona, aby sa volebné obdobie dalo skrátiť referendom, diskutovať s celým parlamentom. KDH podľa Karasa očakáva, že sa o tejto veci bude viesť silný dialóg.
Kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský (KDH) nemá podľa Karasa konkurenciu. Je presvedčený, že Majerský jesenné voľby vyhrá a post predsedu obháji.