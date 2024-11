Kaliňák zopakoval nesúhlas SR povoliť Kyjevu rakety dlhého doletu

Brusel 19. novembra (TASR) - Ak Ukrajina použije rakety dlhého doletu, povedie to k zvýšeniu napätia. Uviedol to po skončení utorkového zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci a obranu v Bruseli minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD), informuje spravodajca TASR.



Kaliňák potvrdil, že Ukrajina bola hlavnou témou rokovaní, a zopakoval stanovisko, že Slovensko nepodporuje povolenie používania rakiet dlhého doletu na ciele v Rusku.



"Myslíme si, že by to dramaticky eskalovalo napätie a predovšetkým by to vtiahlo krajiny EÚ alebo NATO do konfliktu. Preto to vnímame ako problém," vysvetlil.







Na otázku, či si ministri pripomenuli tisíc dní ruskej agresie voči Ukrajine, Kaliňák povedal, že bolo veľa vyhlásení k tomu, aby Ukrajina vyhrala.



"Keby začali rokovania koncom roku 2022, keď sa Ukrajine podarilo získať späť Cherson a Charkov, tak žiadnych tisíc dní vojny by nebolo. Tam sa mal vytvoriť tlak EÚ. Keď sa konflikt rozhorel a hlavne dnes, keď sa ukazuje, že situácia na bojisku je ťažká, máme horšie karty ako Rusko. Reaguje sa na to ťažšie," skonštatoval. A odkázal, že najdôležitejšie je zabrániť, aby sa krajiny NATO zapojili do tohto konfliktu.



Ďalšou témou, na ktorú upozornil, je odblokovanie Európskeho mierového nástroja (EPF), kde Maďarsko zdržiava prevod 6,6 miliardy eur v prospech Ukrajiny. Kaliňák povedal, že je dôležité, aby sa s Maďarskom diskutovalo. Dodal, že nový model, o ktorom sa diskutuje, "nie je pre nás až taký zaujímavý a výhodný".



Predstavitelia EÚ v rámci reformy EPF chcú, aby sa finančné príspevky stali dobrovoľnými a nie povinnými ako teraz, keď každé rozhodnutie musí byť schválené jednomyseľne. Nový model by pomohol obísť maďarské veto na vojenskú pomoc Ukrajine.



"Európska komisia vie, ako diskutovať z Maďarskom a prečo sú tie dôvody také, aké sú. Len diskusiou to vieme vyriešiť, nie výzvami na rôznych typoch zasadaní," odkázal.



Veľkou témou diskusií boli investície do obranného priemyslu EÚ a jeho posilnenie, upozornil Kaliňák.



"Vždy v krízových situáciách každý myslí na svoju obranu, aby potom mohol pomôcť aj ostatným," vysvetlil. Tvrdí, že na tomto princípe treba budovať európsky obranný priemysel, aby sme boli schopní sa kompletne zásobovať všetkým, čo potrebujeme.



"Navrhol som, aby to rozdelenie bolo jasné medzi veľké piliere európskeho obranného priemyslu, sú to známe spoločnosti, a samostatný balík pre stredné a malé spoločnosti, ktoré vyvíjajú nové zbraňové systémy alebo majú špeciálnu produkciu. Aby sa mohli o financie EÚ uchádzať," povedal.



Spresnil, že slovenský obranný priemysel je v európskych pomeroch "celkom silný" a má "zaujímavé výrobné kapacity". Preto je dôležité, aby v prípade, ak nejaký slovenský projekt získa maximálne ohodnotenie, to bolo cítiť aj vo finančnej rovine. Lebo na Slovensku to vytvorí nové pracovné miesta a podporí to hospodárstvo.



Preto je na úrovni EÚ za zadefinovanie jasných pravidiel, ktoré povedú k tomu, že počas kríz bude Únia čo najmenej závislá od zásobovania inými stranami.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)