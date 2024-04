Kaliňák v Budapešti upozornil na integráciu krajín západného Balkánu

Budapešť 26. apríla (TASR) - Z geografického hľadiska nie je západný Balkán zadným dvorom Európskej únie, ale jej vnútorným dvorom. V piatok to v Budapešti vyhlásil podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák v prejave na bezpečnostnej konferencii Budapest Security Dialogue (BSD). Podľa servera magyarnemzet.hu upozornil na dôležitosť integrácie krajín západného Balkánu do EÚ a NATO, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Kaliňák podotkol, že vstup Slovenska do EÚ i NATO boli pre krajinu veľkým úspechom. "Európska integrácia zohráva v našej bezpečnosti a stabilite vážnejšiu úlohu ako kedykoľvek predtým," dodal.



Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko a Rakúsko plne podporujú vstup krajín západného Balkánu do Európskej únie a NATO. Príslušným štátom sľúbili členstvo v Solúne v roku 2003, prijaté bolo však iba Chorvátsko, pripomenul Kaliňák. "Populácia celého západného Balkánu je menšia ako v Rumunsku a ich HDP je sedemdesiat percent HDP Maďarska, takže ich integrácia by pre EÚ nepredstavovala ekonomickú výzvu," konštatoval minister.



Na vyriešenie názorových rozdielov medzi krajinami západného Balkánu navrhol Kaliňák riešenie, ktoré pred dvoma desaťročiami na zlepšenie vtedajších mrazivých vzťahov medzi Maďarskom a SR aplikovali maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico. Podstatou riešenia bolo podľa jeho slov zamerať sa na oblasti, ktoré spájajú.



Na pracovnej ceste v Maďarsku sprevádza Kaliňáka štátny tajomník rezortu obrany Martin Vojtašovič, ktorý sa zúčastnil na stretnutí ministrov obrany krajín Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC) a krajín západného Balkánu. Cieľom v rámci zoskupenia CEDC, ktorej členom je aj Slovensko, je rozšírenie spolupráce v oblasti obrany medzi členskými štátmi vrátane zdieľania obranných prostriedkov a uskutočňovania spoločných cvičení.



Šéf slovenského rezortu obrany poďakoval partnerom z Maďarska za zorganizovanie bezpečnostnej konferencie v Budapešti, ktorá sa konala aj za účasti ministrov obrany krajín CEDC. Svojím zameraním na témy a výzvy strednej a juhovýchodnej Európy ide o jedno z najväčších podujatí tohto formátu v regióne. Podľa Kaliňáka sa opäť potvrdil aj význam CEDC, keďže ide o dôležitú platformou pre podporu politickej a bezpečnostnej integrácie západného Balkánu do EÚ. Zoskupenie Česka, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovenska a Slovinska má podľa neho značný význam pre spoločnú koordináciu, komunikáciu a výmenu informácií.



Nosnými témami rokovaní zoskupenia CEDC boli aktuálne bezpečnostné výzvy Západného Balkánu a európske a euroatlantické perspektívy v regióne, ako aj téma založenia Bezpečnostnej a obrannej vysokej školy Západného Balkánu, uviedol Komunikačný odbor MO SR.



