Kaliňák: V majetkovom priznaní nie je dom v Chorvátsku, chránim rodinu

Bratislava 14. marca (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) neuviedol v majetkovom priznaní svojej manželky nehnuteľnosť, ktorú kúpila v Chorvátsku, pretože chcel chrániť súkromie rodiny. Tvrdí, že jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu tejto nehnuteľnosti. Vo videu na sociálnej sieti takisto priblížil, že dom v Chorvátsku si jeho rodina mohla dovoliť vzhľadom na jeho dlhoročnú podnikateľskú činnosť.



Kaliňák vysvetlil, že pre ochranu súkromia rodiny sa po návrate do politiky rozhodol, že informáciu o nehnuteľnosti v Chorvátsku neuvedie do majetkového priznania manželky. Tvrdí, že opoziční politici zasiahli do súkromia jeho rodiny. "Moje rozhodnutie takto postupovať v majetkovom priznaní bolo teda absolútne správne, v zmysle ústavy som chránil vyšší záujem," vyhlásil vo videu s tým, že informácie o rodine a deťoch z dôvodu ochrany súkromia majú byť podľa zákona nezverejňované.



Šéfka parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) podľa Kaliňáka zneužila svoju funkciu, pretože prezradila informácie z utajenej časti majetkového priznania.



Minister priblížil, že pred vyše šiestimi rokmi sa jeho manželka rozhodla kúpiť viac ako 50-ročný dom v Chorvátsku. Pripomenul tiež, že podniká vyše 30 rokov a takisto podnikal aj po odchode z politiky v roku 2018. Počas politickej kariéry zverejňoval majetkové priznania, v ktorých priznal príjmy v hodnote niekoľko miliónov eur. "Dnes som sa však s hrôzou dozvedel, že potom, čo roky podnikám a označujú ma za jedného z najbohatších politikov, by vlastne moja rodina nemala mať dostatok prostriedkov na kúpu nehnuteľností v Chorvátsku podobne, ako to robí mnoho iných Slovákov," skonštatoval.



Poslanci Národnej rady SR z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ vo štvrtok (13. 3.) informovali, že podajú v súvislosti s majetkovými pomermi Kaliňáka podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Začínajú takisto v opozícii zbierať podpisy na jeho odvolávanie. Remišová upozornila, že Kaliňák v majetkovom priznaní za rok 2023 neuviedol dom v Chorvátsku.