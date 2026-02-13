< sekcia Slovensko
Kaliňák v Mníchove rokoval s prezidentom Azerbajdžanu Alijevom
Kaliňák a Alijev zdôraznili, že bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami majú charakter strategického partnerstva založeného na vzájomnom porozumení a podpore.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mníchov 13. februára (TASR) - Podpredseda vlády SR a minister obrany Robert Kaliňák rokoval v piatok v Mníchove s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom. Informovala o tom agentúra Azeratac, podľa ktorej obe strany vyjadrili spokojnosť s rozvojom vzájomného vojensko-technického partnerstva a vymenili si názory na jeho budúce perspektívy, píše TASR.
Kaliňák a Alijev zdôraznili, že bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami majú charakter strategického partnerstva založeného na vzájomnom porozumení a podpore. K ich rozvoju tiež podľa nich významne prispeli návštevy na vysokej úrovni cesty azerbajdžanského prezidenta do Bratislavy v decembri minulého roka.
V Mníchove sa v piatok začala Mníchovská bezpečnostná konferencia (MSC). Azerbajdžanský prezident by na nej mal vystúpiť v sobotu na panelovej diskusii venovanej prehlbovaniu spolupráce s kaukazskými krajinami.
Kaliňák a Alijev zdôraznili, že bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami majú charakter strategického partnerstva založeného na vzájomnom porozumení a podpore. K ich rozvoju tiež podľa nich významne prispeli návštevy na vysokej úrovni cesty azerbajdžanského prezidenta do Bratislavy v decembri minulého roka.
V Mníchove sa v piatok začala Mníchovská bezpečnostná konferencia (MSC). Azerbajdžanský prezident by na nej mal vystúpiť v sobotu na panelovej diskusii venovanej prehlbovaniu spolupráce s kaukazskými krajinami.