Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Slovensko

Kaliňák v Poľsku rokoval s arménskym ministrom obrany Papikjanom

.
Zľava minister obrany Lotyšska Andris Spruds, SR Robert Kaliňák a Estónska Hanno Pevkur na konferencii Defence 24 days vo Varšave 6. mája 2026. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Na stretnutí ministri diskutovali o otázkach týkajúcich sa spolupráce Arménska a Slovenska v obrannom sektore.

Autor TASR
Varšava 6. mája (TASR) - Minister obrany SR Robert Kaliňák sa v stredu popri bezpečnostnej konferencii Defence24 Days vo Varšave stretol so svojim arménskym rezortným kolegom Surenom Papikjanom. Informuje o tom TASR podľa správy tlačovej agentúry Armenpress.

Na stretnutí ministri diskutovali o otázkach týkajúcich sa spolupráce Arménska a Slovenska v obrannom sektore a perspektívy ďalšej spolupráce, uvádza vo vyhlásení arménske ministerstvo obrany.

„Obe strany zdôraznili dôležitosť vojenského vzdelávania, odbornej prípravy, výmeny skúseností, cvičení a vojensko-technickej spolupráce. Dosiahla sa dohoda o praktickej realizácii spolupráce v blízkej budúcnosti,“ informoval rezort.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici