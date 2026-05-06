Kaliňák v Poľsku rokoval s arménskym ministrom obrany Papikjanom
Na stretnutí ministri diskutovali o otázkach týkajúcich sa spolupráce Arménska a Slovenska v obrannom sektore.
Autor TASR
Varšava 6. mája (TASR) - Minister obrany SR Robert Kaliňák sa v stredu popri bezpečnostnej konferencii Defence24 Days vo Varšave stretol so svojim arménskym rezortným kolegom Surenom Papikjanom. Informuje o tom TASR podľa správy tlačovej agentúry Armenpress.
Na stretnutí ministri diskutovali o otázkach týkajúcich sa spolupráce Arménska a Slovenska v obrannom sektore a perspektívy ďalšej spolupráce, uvádza vo vyhlásení arménske ministerstvo obrany.
„Obe strany zdôraznili dôležitosť vojenského vzdelávania, odbornej prípravy, výmeny skúseností, cvičení a vojensko-technickej spolupráce. Dosiahla sa dohoda o praktickej realizácii spolupráce v blízkej budúcnosti,“ informoval rezort.
