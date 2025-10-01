< sekcia Slovensko
Kaliňák v Poľsku rokoval s Kosiniakom-Kamyszom o obrannej spolupráci
Hlavnými témami rokovania boli výstavba tzv. múru proti dronom, spolupráca medzi obrannými priemyslami SR a Poľska a rozvoj ich schopností, uviedol Kosiniak-Kamysz
Autor TASR
Varšava 1. októbra (TASR) - Podpredseda vlády SR a minister obrany Robert Kaliňák v utorok večer vo Varšave pri stretnutí so svojím poľským náprotivkom Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom diskutoval o možnostiach rozvoja bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany. Poľský minister o tom informoval na sieti X, píše TASR podľa správy agentúry PAP.
Hlavnými témami rokovania boli výstavba tzv. múru proti dronom, spolupráca medzi obrannými priemyslami SR a Poľska a rozvoj ich schopností, uviedol Kosiniak-Kamysz. „Účinná regionálna spolupráca a spoľahliví spojenci zaručujú našu bezpečnú budúcnosť,“ dodal.
Diskusie o ochrane proti dronom na východnom krídle EÚ sa zintenzívnili po nedávnych narušeniach vzdušného priestoru Poľska a Rumunska ruskými dronmi, ako aj po zaznamenaní bezpilotných lietadiel nad Dánskom. Estónsky vzdušný priestor zase nakrátko narušili ruské stíhačky.
O iniciatíve predstavenej eurokomisárom pre obranu Andriusom Kubiliusom rokovali v piatok (26. 9.) predstavitelia Bulharska, Dánska, Estónska, Fínska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a nakoniec aj Maďarska. Prítomná bola aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
Iniciatíva by mala byť predmetom diskusií aj počas stredajšieho neformálneho zasadnutia lídrov EÚ v dánskej Kodani a nadchádzajúceho summitu Európskej rady v Bruseli.
