Kaliňák vidí za prípadom v Košiciach zlyhanie človeka,Gröhling systému

Bratislava 17. novembra (TASR) - Minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák (Smer-SD) nevidí dôvod na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) za prípad policajnej brutality v Košiciach. Kaliňákov oponent v diskusii TA3 V politike, predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling je naopak presvedčený, že Šutaj Eštok by mal niesť osobnú zodpovednosť.



Kaliňák zdôraznil, že akékoľvek policajné násilie je neakceptovateľné. Išlo podľa neho o zlyhanie jednotlivca, nie systémovú chybu. Gröhling to odmietol. Ide podľa neho o dôsledok nefunkčnosti systému. "Táto situácia je aj kvôli frustrácii policajtov," podotkol. Myslí si, že Šutaj Eštok by mal vo funkcii skončiť.



Kaliňák nerozumie, ako daný prípad súvisí so šéfom rezortu vnútra. Nevidí dôvod, aby jeho kolega vo vláde automaticky vyvodzoval politickú zodpovednosť. Nemá informácie, že by minister vnútra v rámci svojich kompetencií v prípade nekonal, podľa jeho vedomostí s vyšetrovaním neotáľala ani policajná inšpekcia.



Vicepremiér tiež odmietol Gröhlingove slová, naznačujúce nespokojnosť vo vnútri koalície s prácou ministra vnútra. "Som presvedčený, že svoju prácu robí dobre," uviedol na adresu Šutaja Eštoka. "O tom, že rastie nespokojnosť a presvedčenie, že svoju prácu pán minister Šutaj Eštok nezvláda, sa šepká medzi koaličnými poslancami na chodbách parlamentu čoraz častejšie," kontroval líder liberálov.



Obaja diskutujúci sa vyjadrili aj k možnému vývoju konfliktu na Ukrajine po nástupe administratívy budúceho prezidenta USA Donalda Trumpa. Kaliňák verí, že zmena v Bielom dome priblíži reálne rokovania o mieri. "Prvoradé je zastaviť krviprelievanie, potom nech sa aj roky vedú rokovania, v akom režime majú byť územia, na ktoré si obe krajiny robia nárok," uviedol vicepremiér. Gröhling sa obáva, že Ukrajina môže byť po Trumpovom nástupe "dotlačená" k mieru podmienkou vzdania sa časti svojho územia.