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Kaliňák: Vláda chce vydržať celé štyri roky, T. Drucker urobil chybu
Riaditeľ podniku je podľa ministra z titulu jeho funkcie v dozorných radách viacerých zbrojoviek, ktoré DMD Group spravuje.
Autor TASR
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Bratislava 29. novembra (TASR) - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) má snahu udržať vládu až do riadnych parlamentných volieb v septembri 2027. Myslí si to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý to uviedol v relácii Politika 24 v televízii Joj 24. Kaliňák sa vyjadril aj k téme prechodu eurofondových kompetencií z ministerstva investícií. Minister školstva zodpovedný aj za funkciu podpredsedu vlády pre plán obnovy Tomáš Drucker (Hlas-SD) podľa neho urobil chybu a mal si svoj zámer lepšie odkomunikovať. Nemyslí si však, že minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) sa vráti do parlamentu. Minister tiež informoval, že Slovensko zažilo narušenie vzdušného priestoru ukrajinskými dronmi.
„Tie voľby aj dnes sú takmer v lete, ten 25. september je koniec leta. Ja som ten, ktorý niekedy to navrhuje, aby sme niekedy išli rýchlejšie a vyriešili problém. V tomto prípade ale platí, že viackrát to aj voliči povedali, že my sme vám dali mandát na štyri roky a vy tie štyri roky musíte urobiť,“ uviedol Kaliňák v reakcii na otázku, či budú predčasné voľby v lete. Ako dodal, premiérovi tesne po uplynulom lete odporučil, aby boli predčasné voľby do konca roka. Pripomenul, že každá koaličná vláda má svoje problémy. Neľutuje zároveň, že sa do politiky vrátil.
Kaliňák sa vyjadril aj k vyhláseniam Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý tvrdí, že štátny zbrojársky holding pod ministerstvom obrany DMD Group nespolupracoval pri kontrole. Minister to odmietol a viaceré tvrdenia NKÚ označil za nepravdivé. Predložená podľa neho bola aj účtová kniha a nevidí ani konflikt záujmov vo viacerých funkciách konateľa Miroslava Sima.
Riaditeľ podniku je podľa ministra z titulu jeho funkcie v dozorných radách viacerých zbrojoviek, ktoré DMD Group spravuje. „To vyplýva z toho, že je tam vlastne akcionárom. A neviem o akom konflikte hovoríme, pretože zase sa tu zamieňa konflikt záujmov, kde niekto vlastné osobné záujmy uprednostní pred, buď verejnými záujmami, v prípade politikov, alebo obchodnými záujmami, v prípade obchodných spoločností. Ale keď on je raz šéfom predstavenstva a zároveň teda akcionárom ZTS-Špeciál, o akom konflikte sa bavíme? Veď to je podriadená firma,“ uviedol.
Kaliňák okrem toho v televízii povedal, že Slovensko zaznamenalo dve narušenia svojho vzdušného priestoru. Išlo podľa neho o ukrajinské drony a nepredstavovali zásadnejšie nebezpečenstvo. Opakované narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi nazval provokáciou. Nedávny pád rakiet treba však ešte vyšetriť, dodal.
„Tie voľby aj dnes sú takmer v lete, ten 25. september je koniec leta. Ja som ten, ktorý niekedy to navrhuje, aby sme niekedy išli rýchlejšie a vyriešili problém. V tomto prípade ale platí, že viackrát to aj voliči povedali, že my sme vám dali mandát na štyri roky a vy tie štyri roky musíte urobiť,“ uviedol Kaliňák v reakcii na otázku, či budú predčasné voľby v lete. Ako dodal, premiérovi tesne po uplynulom lete odporučil, aby boli predčasné voľby do konca roka. Pripomenul, že každá koaličná vláda má svoje problémy. Neľutuje zároveň, že sa do politiky vrátil.
Kaliňák sa vyjadril aj k vyhláseniam Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý tvrdí, že štátny zbrojársky holding pod ministerstvom obrany DMD Group nespolupracoval pri kontrole. Minister to odmietol a viaceré tvrdenia NKÚ označil za nepravdivé. Predložená podľa neho bola aj účtová kniha a nevidí ani konflikt záujmov vo viacerých funkciách konateľa Miroslava Sima.
Riaditeľ podniku je podľa ministra z titulu jeho funkcie v dozorných radách viacerých zbrojoviek, ktoré DMD Group spravuje. „To vyplýva z toho, že je tam vlastne akcionárom. A neviem o akom konflikte hovoríme, pretože zase sa tu zamieňa konflikt záujmov, kde niekto vlastné osobné záujmy uprednostní pred, buď verejnými záujmami, v prípade politikov, alebo obchodnými záujmami, v prípade obchodných spoločností. Ale keď on je raz šéfom predstavenstva a zároveň teda akcionárom ZTS-Špeciál, o akom konflikte sa bavíme? Veď to je podriadená firma,“ uviedol.
Kaliňák okrem toho v televízii povedal, že Slovensko zaznamenalo dve narušenia svojho vzdušného priestoru. Išlo podľa neho o ukrajinské drony a nepredstavovali zásadnejšie nebezpečenstvo. Opakované narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi nazval provokáciou. Nedávny pád rakiet treba však ešte vyšetriť, dodal.