Kaliňák: Výbor sme podrobne informovali o situácii

Bratislava 24. januára (TASR) - Na piatkovom mimoriadnom zasadnutí parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) boli jeho členovia podrobne informovaní o aktuálnej bezpečnostnej situácii v súvislosti s protestami. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý sa zúčastnil na výbore. Skritizoval opozíciu, že výbor zvolala len na to, aby ho využila na kritiku koalície. Postupne budú podľa neho prichádzať úkony od orgánov činných v trestnom konaní. Odmieta, že by bola tajná služba zneužívaná. Ambíciou opatrení podľa neho je zabezpečiť pokojný priebeh občianskych protestov a predísť prípadným provokáciám.



"Podrobne sme informovali, myslím si, že dokonca nad rámec toho, ako bolo žiadané," povedal Kaliňák o rokovaní výboru. Opozícia podľa neho chcela výbor použiť na to, aby urobila politické vyhlásenie. Dodal, že na výboroch nemôžu informovať o dôkazoch. Výbor má podľa neho kontrolovať činnosť VS. "Povedali sme, akým spôsobom na tom participovalo Vojenské spravodajstvo," dodal Kaliňák.



Minister obrany zopakoval, že protesty nemôžu byť zneužité na násilný protest a o tom bolo rokovanie štvrtkovej (23. 1.) Bezpečnostnej rady SR. "Zistili sa konkrétne prepojenia, finančné toky medzi osobami a militantnou skupinou, ktorá bola medzičasom na Slovensku, ktorá má záujem byť účastná na takýchto zhromaždeniach a príslušné orgány v tejto veci konajú," povedal v piatok novinárom.



Kaliňák zdôraznil, že počas vlád Smeru-SD sa nikdy nepoužili voči demonštrantom represívne opatrenia, teda vodné delá ani gumové projektily. "Nikdy sme neobmedzovali zhromaždenia," dodal. Ak by malo počas protestov dôjsť k provokáciám alebo k narušeniu pokoja a zdravia protestujúcich, treba podľa neho urobiť opatrenia. Pripomenul, že legislatíva lex atentát obsahuje zákaz narúšať protesty. "Ľudia majú právo na protesty a my sme povinní ich chrániť, a preto, samozrejme, žiadne iné zložky ako tie, ktoré majú chrániť ľudí, nemôžu byť použité. A budeme sa snažiť asi zrejme aj v spolupráci s organizátormi, aby sa predišlo akémukoľvek konfliktu," uzavrel.