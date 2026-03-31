Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti
Autor TASR
Studénka/Bratislava 31. marca (TASR) - Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti obrany a bezpečnosti. Po spoločnom rokovaní vlád SR a ČR v českej obci Studénka spomenul napríklad stráženie slovenského neba českými vzdušnými silami.
Česi môžu slovenský vzdušný priestor strážiť do konca roka. Obranu postupne prevezmú slovenské stíhačky F-16. „Verím, že od leta už začneme postupne preberať jednotlivé dni,“ avizoval Kaliňák.
Kaliňák s českou delegáciou diskutoval aj o spoločných obranných projektoch či českej účasti v mnohonárodnej vojenskej brigáde na Slovensku.
