Kaliňák: Zákon o lobingu predstavíme na novembrovom okrúhlom stole
Na chýbajúci zákon o lobingu upozorňujú dlhodobo aj mimovládne organizácie.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Legislatívny rámec nového zákona o lobingu má Ministerstvo vnútra (MV) SR predstaviť na novembrovom okrúhlom stole v parlamente. Pre TASR to uviedol štátny tajomník MV Michal Kaliňák s tým, že počas leta a septembra prebiehali rokovania. Rezort vnútra tiež ešte počas leta zriadil web, cez ktorý môže verejnosť prispieť svojimi námetmi.
„V tomto momente finišujeme s prácami na legislatívnom zámere. Práve jemu sa budeme detailne venovať na novembrovom okrúhlom stole v parlamente,“ priblížil pre TASR Kaliňák. Tvrdí, že postupujú presne podľa plánu, ktorý odkomunikovali ešte pred letnými prázdninami na okrúhlych stoloch, ale aj v rámci individuálnych rokovaní.
Cieľom legislatívy bude podľa Kaliňáka definovať vymedzenie lobingu a tzv. vplyvových činností. „Lobing musí byť jasne vymedzený, aby sme si zaň nezamieňali napríklad občiansku participáciu alebo verejnú kontrolu. Zároveň bude jasne stanovené, kto je lobista a ktoré činnosti je možné považovať za lobing,“ vysvetlil štátny tajomník. Súčasťou návrhu bude aj register lobistov, etický kódex ako dokument, ktorý upraví ďalšie detaily vo vzťahu k lobistom aj politicky exponovaným osobám, s ktorými komunikuje.
Na chýbajúci zákon o lobingu upozorňujú dlhodobo aj mimovládne organizácie. Absencia pravidiel lobingu na Slovensku podľa nich vytvára priestor na netransparentné praktiky a znemožňuje kontrolu.
