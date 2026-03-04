Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kaliňák zatiaľ nevie, kedy prídu prvé dodávky protivzdušných systémov

Na snímke vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) hovorí s novinármi po 130. rokovaní vlády SR v Bratislave 4. marca 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Omeškanie spôsobuje bezpečnostná situácia v krajine a na celom Blízkom východe.

Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) zatiaľ nevie povedať, kedy by mohli prísť prvé dodávky objednaných protivzdušných systémov z Izraela. Omeškanie spôsobuje bezpečnostná situácia v krajine a na celom Blízkom východe. Vyplýva to z jeho vyjadrenia po stredajšom rokovaní vlády.

„Lietadlo, ktoré išlo po niektoré komponenty v rámci prvej dodávky zrazu stratilo povolenie na pristátie a nemohlo pristáť na jednej zo základní,“ uviedol Kaliňák.

Ako dodal, v regióne prebieha vojna a s Izraelom nemôže aktuálne dodávky riešiť, keďže jeho letiská sú pod útokom. Doplnil, že on sám venuje teraz pozornosť repatriáciám uviaznutých občanov.

