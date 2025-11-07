Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
< sekcia Slovensko

Kaliňáka prijal v Baku prezident Ilham Alijev

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Kaliňák i Alijev sa zhodli, že existuje potenciál na rozšírenie spolupráce medzi oboma krajinami vo viacerých oblastiach vrátane vojenského a obranného priemyslu.

Autor TASR
Baku 7. novembra (TASR) - Vicepremiéra a ministra obrany SR Roberta Kaliňáka prijal v piatok v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku tamojší prezident Ilham Alijev. Hlavnou témou ich diskusie boli bilaterálne vzťahy a spôsoby prehĺbenia spolupráce s EÚ a NATO, informuje TASR podľa správy zverejnenej portálom News.Az.

Obe strany počas rokovania poznamenali, že vzťahy medzi Azerbajdžanom a Slovenskom sa budujú na základe vzájomného porozumenia a podpory, pričom ich označili za „strategické partnerstvo“.

Kaliňák i Alijev sa zhodli, že existuje potenciál na rozšírenie spolupráce medzi oboma krajinami vo viacerých oblastiach vrátane vojenského a obranného priemyslu, cituje portál z vyhlásenia prezidentskej kancelárie.

Minister obrany SR na stretnutí tiež zdôraznil podporu pre rozvíjajúce sa väzby Azerbajdžanu s Európskou úniou a NATO. Zároveň podľa článku v News.Az zablahoželal Alijevovi k piatemu výročiu víťazstva Azerbajdžanu v druhej vojne o región Náhorný Karabach z roku 2020 a poďakoval sa mu za pozvánku na vojenskú prehliadku, ktorá sa uskutoční v Baku v sobotu 8. novembra.

Alijevovi tiež odovzdal pozdrav od slovenského premiéra Roberta Fica, ako aj blahoželanie k mierovej deklarácii, ktorú v auguste podpísali lídri Azerbajdžanu a Arménska vo Washingtone.

Alijev privítal účasť slovenskej delegácie na spomínanej vojenskej prehliadke. Zároveň vyzdvihol historický význam deklarácie podpísanej s účasťou amerického prezidenta Donalda Trumpa a cieľom presadiť mierovú agendu medzi Azerbajdžanom a Arménskom a poukázal na úlohu dokumentu pri zabezpečovaní trvalej stability v regióne.
.

Neprehliadnite

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda