Kaliňák:Modernizácii samospráv má predchádzať harmonizácia legislatívy
Zároveň chcú združenia informovať o snahe vytvoriť finančné zázemie v nových eurofondoch na konkrétne reformné kroky.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Modernizácii samosprávy musí predchádzať harmonizácia legislatívy. Bez opravy legislatívy bude mimoriadne náročné pristupovať k systémovým zmenám. Pre TASR to uviedol štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. Návrh plánuje predstaviť v krátkej dobe. Na budúci týždeň má absolvovať rokovanie k pozičnému dokumentu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) k reforme verejnej správy.
„V pomerne krátkej dobe predstavím balík samosprávnej legislatívy, ktorý odstráni dlhodobé výrazné nedostatky v samosprávnych zákonoch,“ skonštatoval Kaliňák vítajúci podporu všetkých samosprávnych združení na predĺžení volebného obdobia samospráv, ktoré umožní, aby komunálni lídri popri práci participovali na modernizácii samosprávy.
Na budúci týždeň má spolu s predsedom Národnej rady (NR) SR Richardom Rašim (Hlas-SD) absolvovať rokovanie k pozičnému dokumentu s predstaviteľmi ZMOS-u a samosprávnych krajov. Zároveň chcú združenia informovať o snahe vytvoriť finančné zázemie v nových eurofondoch na konkrétne reformné kroky.
„Modernizácia samosprávy si žiada vôľu, ktorá je zrejmá, čas, ktorý vieme zabezpečiť predĺžením volebného obdobia samospráv, a financie, ktoré dokážeme zabezpečiť v novom eurofondovom období,“ poznamenal Kaliňák s tým, že všetky tieto aktivity na seba nadväzujú a vytvárajú predpoklady pre úspešnú transformáciu samosprávy aj miestnej štátnej správy.
ZMOS a SK8 predstavili v marci pozičný dokument s názvom Územná samospráva ako stabilný a silný partner štátu. Predstavili v ňom spoločné požiadavky k potrebnej reforme verejnej správy. Zhodli sa na princípoch a krokoch nevyhnutných na modernizáciu a efektívnejšie fungovanie služieb občanom. Medziiným požadujú napríklad aj právo veta. Avizovali, že na rokovanie oslovia predstaviteľov štátu, aby našli prieniky a začali prípravu samotnej reformy.
Pozičný dokument týchto dvoch samosprávnych združení zobral koncom apríla na vedomie snem Únie miest Slovenska (ÚMS), ktorá je ďalším samosprávnym združením. Snem však zároveň zdôraznil, že je v rozpore s oficiálnymi pozičnými dokumentmi únie. Tá tiež opätovne poznamenala, že o reforme verejnej správy musí prebehnúť odborná diskusia aj v spolupráci so štátom. Deklaruje, že je na odbornú a konštruktívnu spoluprácu pripravená. Pripravenosť spolupracovať deklaruje aj ZMOS a SK8, podľa ktorého je snahou aj hľadať prieniky medzi jednotlivými návrhmi. Avizuje odborné pracovné stretnutie samosprávnych združení.
