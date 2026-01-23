< sekcia Slovensko
Kaliňák:Situácia s čínskym špiónom nie je pre SR bezpečnostným rizikom
Česká polícia a Bezpečnostná informačná služba vo štvrtok (22. 1.) oznámili, že kriminalisti v sobotu (17. 1.) v Česku zadržali osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 23. januára (TASR) - Situácia okolo zadržania čínskeho špióna českou políciou nie je pre Slovensko bezpečnostným rizikom. Slovenské spravodajské služby situáciu monitorujú. V reakcii na novinárske otázky to uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Špiónovi mali poskytnúť rozhovory europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) či predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
„Každá spravodajská služba, aj civilná, aj vojenská, majú vlastný odbor, ktorý sa špecializuje na cudzie spravodajské služby, a sú v tom v zásade veľmi dobrí a robíme opatrenia priebežne,“ skonštatoval Kaliňák. Tvrdí, že dôležité bude sledovať tento príbeh, aké závažné to bolo, či čínsky špión komunikoval s politikmi alebo od nich zbieral vojenské informácie či také, ktoré súviseli s NATO. „To by mohlo závažnosť tohto prípadu omnoho viacej pomenovať, ale ak niekto urobil iba rozhovor ako pán predseda parlamentu, tak to zatiaľ nepovažujem za žiadne bezpečnostné riziko,“ povedal minister.
