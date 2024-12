Kaliňák: Tretia stíhačka F-16 priletela minulý týždeň

Bratislava 17. decembra (TASR) - Tretia nová stíhačka F-16 pristála na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách minulý týždeň. Ďalšie dve očakáva rezort vo februári a štyri kusy by mali prísť v auguste budúceho roka. Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) to vyhlásil na tlačovej konferencii pri príležitosti bilancovania roka 2024 na Ministerstve obrany (MO) SR.



"Od nového roka postupne chceme preberať časť suverénnej ochrany nášho vzdušného priestoru aj týmito bojovými lietadlami. Postupne budeme pridávať služby tak, ako nám budú prichádzať lietadlá, aby sme boli schopní chrániť priestor," uviedol minister. Zahraničným partnerom, ktorí vzdušný priestor Slovenska aktuálne strážia, sa poďakoval.



Podľa ministra sa zároveň pri nákupe protivzdušnej obrany (PVO) podarilo vyrokovať zvýšenie dosahu systému. Rakety by po novom mali mať dosah 150 kilometrov namiesto 75 kilometrov. Výroba rakiet by mala byť prenesená na Slovensko. Prvý systém by Slovensko mohlo získať a začať kompletizovať na prelome rokov 2025 a 2026. Následne by mali byť systémy dodávané po dvoch kusoch ročne.



Ako Kaliňák uviedol, rezort by mohol v ďalšom období nakúpiť aj tanky CV90120. Výhodou podľa neho je ich nižšia hmotnosť. Zároveň však majú kanón porovnateľný s ťažkými tankami.