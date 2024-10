Kaliňák:Vojenský ústav Záhorie je ideálnym priestorom pre centrum NATO

Senica 1. októbra (TASR) - Vojenský technický a skúšobný ústav (VTSÚ) Záhorie je ideálnym priestorom pre centrum excelentnosti Severoatlantickej aliancie (NATO) pre nepriamu paľbu. Vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) v utorok na podujatí Industry Day vo VTSÚ Záhorie. Hovoril tiež o sebestačnosti Slovenska v zbrojárskom priemysle a snahe o vývoz produkcie.



Slovensko sa chce podľa Kaliňáka uchádzať o centrum excelentnosti. "V Holandsku už nemajú priestor, kde by mohli takýmto spôsobom testovať a skúšať. Bude o to, a už aj dnes je, záujem," zhrnul s tým, že bližšie informácie budú známe na budúci rok.



Podotkol, že nadvýrobné kapacity môže Slovensko ponúkať aj v zahraničí. "Zbrojný priemysel vždy tvoril veľmi dôležitú časť hrubého domáceho produktu. Tvoril a tvorí tisícky pracovných miest na Slovensku," dodal. Spomenul aj posilnenie účasti Slovenska na veľtrhoch.



Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Daniel Zmeko apeloval na prioritu modernizácie pozemných síl a protivzdušnej ochrany.



Zástupca Slovenska v NATO Industrial Advisory Group Radovan Hudák spomenul, že Slovenská republika je v oblasti obranného priemyslu mimoriadne silná, v minulosti profitovala z exportu, v súčasnosti vyrába najmä v oblasti delostrelectva. "Mali by sme zadávať čo najviac práce domácim výrobcom," dodal.



Na podujatí mali zahraniční partneri a delegáti zo všetkých krajín NATO možnosť vidieť celú škálu produkcie v oblasti nepriamej palebnej podpory, ktorá je produkovaná na slovenskom území, dynamické ukážky strelieb a statické ukážky.