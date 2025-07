Kallasová potvrdila, že SR naďalej blokuje prijatie sankčného balíka

Brusel 15. júla (TASR) - Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v utorok potvrdila, že Slovensko naďalej blokuje prijatie 18. balíka sankcií proti Rusku. Uviedla to na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Rokovania budú pokračovať v stredu, informuje TASR.



„Som naozaj smutná, že sme dnes nedosiahli dohodu. Musím povedať, že sme boli naozaj blízko k tomu, aby sme Slovensko uistili. Komisia im poskytla všetko, čo požadovali. Teraz je loptička na strane Slovenska a túto dohodu musíme dotiahnuť. Už to trvá dva mesiace,“ vyhlásila Kallasová.



Zároveň zdôraznila, že sankcie sú nevyhnutné na to, aby sa Rusku odobrali prostriedky na pokračovanie vojny na Ukrajine. V súvislosti s aktuálnou situáciou upozornila, že ruské bombardovanie dosiahlo rekordné úrovne a Moskva čoraz častejšie používa zakázané chemické zbrane. „Všetko toto ukazuje, že Rusko nemá záujem o mier,“ skonštatovala.



„Je dôležité, aby sme teraz podnikli rozhodné kroky, ktoré zabezpečia, že Rusko bude pod tlakom a Ukrajina bude mať veľmi silnú vyjednávaciu pozíciu. Len tak bude na konci dňa možné dosiahnuť spravodlivú dohodu,“ poznamenala.



Slovenský premiér Robert Fico už predtým oznámil, že zástupca Slovenskej republiky dostal pokyn, aby v utorok požiadal o odklad hlasovania o 18. sankčnom balíku proti Rusku. Bratislava jeho prijatie podmieňuje vyriešením výhrad voči samostatnému únijnému návrhu na úplné ukončenie dovozu ruského zemného plynu do členských štátov od 1. januára 2028.



V tejto súvislosti zaslala Európska komisia Slovensku list s ponukou garancií. Premiér Fico však v utorok vyhlásil, že podľa relevantných politických strán na Slovensku sú tieto záruky nedostatočné. Za najlepšie riešenie aktuálnej situácie označil udelenie výnimky, ktorá by krajine umožnila naplniť platný kontrakt s ruskou spoločnosťou Gazprom až do roku 2034. Tento návrh však Komisia podľa neho odmieta.



V poradí 18. súbor sankcií voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu predstavila Európska komisia 10. júna, podľa nej má postihnúť príjmy Moskvy z energetiky a vojenského komplexu. Takisto sa v ňom navrhuje zníženie cenového stropu na ruskú ropu a zákaz obchodovania so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2 a s bankami, ktoré sa podieľajú na obchádzaní sankcií.