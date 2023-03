Kamenický: Nominácia Klusa nebola dobrá, Heger mal okamžite reagovať

Bratislava 25. marca (TASR) - Nominácia Martina Klusa za člena Európskeho dvora audítorov nebola dobrá, dočasne poverený premiér Eduard Heger mal okamžite reagovať. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to vyhlásil poslanec Národnej rady SR Ladislav Kamenický (Smer-SD), podľa ktorého Heger vôbec nemal takúto nomináciu navrhnúť. Ministerke investícií Veronike Remišovej (Za ľudí) sa nepáči prístup predsedu strany SaS Richarda Sulíka, ktorý sa mal listom obrátiť na viacerých europoslancov výboru a upozorniť ich na reputačné riziko Klusovej nominácie.



Sulíkove správanie podľa nej svedčí o "malosti a podlosti." Kamenický si myslí, že Klus urobil obrovskú chybu a zbytočne si pokazil kariéru. "Možno v diplomacii niečo znamená, ale v oblasti financií neznamená absolútne nič," doplnil, konštatujúc, že Klus nemá žiadne ekonomické vzdelanie. Už v čase, keď bola oznámená jeho nominácia, mala podľa neho prezidentka "pohroziť Hegerovi, aby to nerobil". Myslí si, že Slovensko sa zbytočne vystavilo hanbe.



Remišová odmietla kritiku Kamenického, ktorý jej vyčítal nákup nábytku na jej ministerstve. Podľa neho treba efektívne využívať financie. Remišová sa obraňuje, že vešiaky kúpili vo verejnom obstarávaní za najnižšiu cenu.



V parlamente je podľa nej chaos. "Poslanci predkladajú rôzne nezmysly, hlava-nehlava," priblížila vicepremiérka a doplnila, že dobré veci nepodporia. Myslí si, že je to škoda. Novela školského zákona je podľa nej veľmi podobná tej, ktorú pripravoval bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Verí, že na budúcej schôdzi bude schválená a že sa nebude ďalej odsúvať.



Remišová si je istá, že všetky peniaze z plánu obnovy sa stihnú vyčerpať. Rovnako verí, že stihnú aj Rázsochy. V tejto súvislosti poznamenala, že pred trištvrte rokom upozorňovala na problémy v zdravotníctve. Podľa Kamenického sa v pláne obnovy nič neplní. "Tam je červené more projektov," doplnil. Sľúbené nemocnice tu podľa neho nebudú.



Kamenický avizoval, že budúci štvrtok (30. 3.) zvoláva strana Smer-SD v parlamente okrúhly stôl, kde chcú navrhnúť určité riešenia, ktoré by pomohli ľuďom. Na stretnutí budú prítomní obchodná inšpekcia, odborári, výrobcovia potravín a reťazce.