Kamenický: Sporný paragraf Trestného poriadku sa ide meniť účelovo

Bratislava 5. septembra (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) sporný paragraf 363 Trestného poriadku, ktorý dáva možnosť GP rušiť obvinenie či trestné stíhanie, využila už viackrát. V súčasnosti tak ide o účelovú snahu o zmenu ustanovenia. Poukázal na to podpredseda strany Smer-SD Ladislav Kamenický v diskusnej relácií RTVS O 5 minút 12.



"Nie som proti tomu, že ak niečo niekto urobí zle, nech čelí trestnému konaniu. Som ale proti zužovaniu tohto paragrafu a právomoci GP, lebo toto môže neskôr doľahnúť aj na obyčajných ľudí," vysvetlil Kamenický.



Predseda OĽANO Igor Matovič v relácii skonštatoval, že sa snaží pochopiť rozhodnutia GP, považuje to však za ťažké. "GP sa dopustila negatívneho pokynu, keď povedala, že sa nemajú stíhať ľudia ako podnikateľ Jaroslav Haščák. Dohodli sme sa v koalícii, že o tejto téme sa musí viesť odborná a úprimná debata a musí dôjsť k napĺňaniu programového vyhlásenia vlády, keď sa vláda rozhodla zasadiť proti negatívnym pokynom," reagoval Matovič.



Zároveň dodal, že je v hre aj zmena voľby policajného prezidenta. Uviedol to na margo odchodu v súčasnosti obvineného policajného šéfa Petra Kovaříka. "Debata na túto tému je otvorená, ale zatiaľ to nevnímam ako horúcu tému. Výber nástupcu sa bude pravdepodobne realizovať podľa súčasného zákonného postupu," dodal Matovič.



Minister financií sa tiež ohradil voči tvrdeniu, že spustenie očkovacej lotérie môže za nízku, 41 percentnú zaočkovanosť obyvateľstva. Za mieru zaočkovanosti nesie podľa neho zodpovednosť rezort zdravotníctva. Nevylúčil preto výmenu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO). "Za päť mesiacov som nezaregistroval žiadnu inovatívnu aktivitu, ako zvýšiť očkovanie ľudí nad 80 rokov. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať najbližšie týždne," skonštatoval Matovič.



Kamenický aj naďalej trvá na dobrovoľnosti očkovania a očkovaciu lotériu považuje za plytvanie peniazmi.