Kampaň Aj my sme tu chce zviditeľniť ľudí so zdravotným postihnutím

Bratislava 3. decembra (TASR) - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) chce pilotným ročníkom kampane Aj my sme tu zviditeľniť ľudí so zdravotným postihnutím. Tí sú podľa neho plnohodnotnými členmi spoločnosti a majú rovnaké práva ako zdraví občania. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Elena Koritšánska.



Kampaňou chcú tiež pripomenúť, že ÚKOZP je tu pre ľudí s rôznym zdravotným postihnutím. "Fyzickým, zmyslovým, mentálnym, duševným, ale aj pre ľudí trpiacich rôznymi závažnými chronickými ochoreniami," vysvetlila Koritšánska. Cieľom podujatia je zároveň zviditeľniť organizácie, ktoré združujú alebo zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím či diagnózami.



"Máme pripravené videá od 21 organizácií alebo platforiem zastupujúcich ľudí s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia či rôznymi diagnózami alebo obhajujúcich ich práva," priblížila hovorkyňa. Doplnila, že pridať sa môže ktokoľvek, stačí, ak počas kampane, ktorá sa začína na Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím (3. 12.) a potrvá do Medzinárodného dňa ľudských práv (10. 12.), nakrúti krátke video so želaním pre ľudí so zdravotným postihnutím a zverejní ho na sociálnej sieti.



Celé podujatie odštartuje videom komisárky Zuzany Stavrovskej, ktorá ľuďom so zdravotným postihnutím želá pevné zdravie, veľa energie a síl na zvládanie zložitých životných situácií. "Vážim si vašu dôveru, že môžem byť súčasťou týchto zmien a veľakrát aj ich iniciátorom," prihovorila sa komisárka ľuďom so zdravotným postihnutím a poďakovala všetkým, ktorí sa zapojili alebo zapoja do kampane.