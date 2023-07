Bratislava/Trenčín 8. júla (TASR) - Občianska kampaň Chcem tu zostať vyzýva mladých ľudí na účasť vo voľbách. Motivovať k záujmu o veci verejné ich chce na festivaloch, koncertoch, diskusiách na celom Slovensku, ale aj na sociálnych sieťach. Organizátori kampaň spustili v sobotu na festivale Pohoda na trenčianskom letisku.



"Účasť voličov vo voľbách je kľúčom ku kvalite demokracie. Občianska spoločnosť na Slovensku už v minulosti viackrát preukázala schopnosť mobilizovať k vyššej účasti a osobitne v skupine mladých voličov. Kampaň Chcem tu zostať nadväzuje na túto tradíciu s cieľom šíriť pozitívne posolstvo o krajine. Prepája stovky aktérov z prostredia mimovládneho sektora s mladými influencermi, aby spoločne inšpirovali mladých ľudí k zapojeniu sa do verejného diania," skonštatoval jeden z iniciátorov kampane Fedor Blaščák.



Záujem mladých ľudí zúčastniť sa na voľbách je podľa prieskumu, ktorý pre iniciátorov kampane pripravila agentúra Focus, na úrovni 52 percent. V porovnaní s rokom 2019 ide o pokles o 16 percentuálnych bodov. "Číslo je zároveň o 15 percentuálnych bodov nižšie, ako je deklarovaný záujem ísť voliť v celkovej populácii," doplnili iniciátori.



Poukázali zároveň na to, že mladí voliči podľa viacerých prieskumov nevidia svoju budúcnosť v krajine pozitívne, prehlbuje sa u nich pocit rezignácie a zvyšuje sa ich motivácia odísť do zahraničia. "Názov kampane reaguje práve na tieto negatívne tendencie medzi mladými ľuďmi. Riziko odchodu mladých v prípade zhoršujúceho sa stavu krajiny po voľbách je vysoké," podotkli.



Hlavnými iniciátormi kampane sú Občianska platforma pre demokraciu, Memo 98, Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia Pontis. Podieľajú sa na nej aj ďalšie desiatky mimovládnych organizácií. Kampaň nie je podľa ich slov namierená proti žiadnej strane či kandidátovi, rovnako nikomu nevyjadruje podporu. Ambasádormi kampane sú bývalá premiérka Iveta Radičová, moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová a bývalý hokejista Michal Handzuš, spolupracujú na nej tiež desiatky influencerov.