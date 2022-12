Kampaň Daruj štedrú večeru má pomôcť rodinám v núdzi na východe SR

Košice 10. decembra (TASR) - Pomôcť nasýtiť rodiny v núdzi počas Vianoc chce občianske združenie (OZ) Dobré srdce - Good Heart, ktoré spustilo šiesty ročník kampane Daruj štedrú večeru. Ako za OZ pre TASR povedala Adriana Čurajová, v súvislosti s pandémiou zaznamenali nárast počtu rodín, ktoré majú finančné problémy. Okrem tradičnej adventnej zbierky pripravujú aj benefičný koncert.



Cieľom kampane je získať finančné prostriedky či stravné lístky, ktoré následne poskytnú vybraným rodinám. Spravidla ide o päť eur na jedného člena. Koľko rodín takto podporia, bude závisieť od množstva vyzbieraných prostriedkov. "Pokrývame celé východné Slovensko od Sniny cez Rožňavu až Spišskú Novú Ves. Najviac ich však máme v Košiciach. Sú to rodiny, ktoré žijú medzi nami, ale ocitli sa v neľahkej životnej situácii. Evidujeme veľmi veľa jednorodičovských viacdetných rodín. Ich počet nám zvlášť vzrástol pre ochorenie COVID-19. Rodiny buď prišli o jedného z rodičov, alebo pre chorobu prišiel jeden z nich o príjem," povedala.



Zbierku, ktorá potrvá do 6. januára, realizujú i v kostoloch. OZ aj v súvislosti s tým pripravuje benefičný koncert, ktorý je naplánovaný na nedeľu (11. 12.) o 18.00 h v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach.



Čurajová pripomenula, že OZ okrem iného poskytuje napríklad aj štipendijný program na základe prospechu dieťaťa z rodiny v núdzi, do ktorého je v súčasnosti zapojených približne 100 detí. Venujú sa aj mentorstvu. Zabezpečujú stredoškolákov - dobrovoľníkov, ktorí ich chodia doučovať. V spoločnosti a medzi študentmi sa podľa jej slov takto snažia rozvíjať empatiu voči rôznym sociálnym skupinám.



"Mnohé rodiny naozaj nemôžu za to, v akej situácii sú. Najväčší úspech je pre mňa to, ak povedia, že už majú dostatočný príjem, a tak pomoc pre nich môžeme zastaviť a poskytnúť ju iným," dodala.