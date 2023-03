Kampaň EÚ má zvýšiť povedomie o právach a podpore pre obete násilia

Bratislava 2. marca (TASR) - Zvýšiť povedomie o právach a možnostiach podpory pre obete násilia má pomôcť osvetová kampaň Európskej únie s názvom Majme oči otvorené. Pri príležitosti Európskeho dňa obetí zločinu sa odborníci počas diskusie rozprávali, ako môžu obete násilia a trestných činov nájsť pomoc a tiež o tom, ako je možné zlepšiť situáciu do budúcna.



Kampaň je súčasťou vôbec prvej stratégie EÚ o právach obetí. "Všetky členské štáty Európskej únie garantujú obetiam trestných činov špecifický súbor práv na ich ochranu a podporu. Tieto práva zahŕňajú právo byť pochopený, právo na informácie, procesné práva a iné. Cieľom kampane je preto zvýšiť povedomie o možnostiach podpory, aby o svojich právach vedeli nielen obete, ale aj ich priatelia, blízki či známi a mali tak informácie, ako im môžu pomôcť," priblížila hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková.



Kampaň poukazuje na rôzne druhy násilia, ako sú násilie na ženách, xenofóbia, diskriminácia voči Rómom, homofóbia či násilie na deťoch. Diskutujúci hovorili aj o tom, ako a či sú práva garantované Európskou úniou dodržiavané v praxi. "Mnohé obete trestných činov nevyhľadajú pomoc a nenahlásila incident na polícii. Jedným z dôvodov je práve neprehľadnosť systému či chýbajúce sieťovanie a prepojenie jednotlivých aktérov. Často si totiž obete nie sú isté, čo sa s nimi bude ďalej diať, ako celý proces pomoci prebieha a čo ich v rámci procesu čaká," vysvetlila Milada Madrová, sociálna poradkyňa Inporadne, ktorá poskytuje poradenstvo pre LGBTI ľudí.



Pomoc pre obete trestných činov sprostredkúvajú po celom Slovensku prostredníctvom 16 informačných kancelárií pracovníci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. "Mapu viac ako 300 organizácií štátnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní pomoci obetiam trestných činov, nájde verejnosť na prevenciakriminality.sk," pripomenul riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin.



Madrová pripomenula, že pomôcť by mohla aj adresná distribúcia klienta. Zabezpečiť by sa mohla vytvorením elektronického systému, v ktorom by bol relevantným aktérom k dispozícii záznam a dôležité informácie o nahlásenom trestnom čine.