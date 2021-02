Kampaň Hrdinovia FAST učí deti rozoznať príznaky mozgovej príhody

Bratislava 14. februára (TASR) - Aj deti môžu zachrániť život pacientovi s cievnou mozgovou príhodou. Stačí, ak budú vedieť správne rozoznať príznaky. Celoeurópska iniciatíva Hrdinovia FAST má za cieľ vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život.



Pacientska organizácia už oslovila slovenské školy, aby sa zapojili do päťtýždňového vzdelávacieho programu. Je určený pre deti vo veku od päť do deväť rokov, ktoré sa môžu prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov spolu pod vedením ich učiteľov alebo rodičov naučiť rozpoznávať základné príznaky ochorenia.



„Sú to práve starí rodičia, ktorí trávia veľa času s deťmi – svojimi vnúčatami. Vyzdvihnú ich zo škôlok, školských klubov a starajú sa o deti až do príchodu ich rodičov z práce. Starí ľudia patria medzi najrizikovejšiu skupinu ľudí, ktorým hrozí cievna mozgová príhoda. Aj preto je tento vzdelávací program určený práve deťom, aby sa stali záchrancami svojich starých rodičov,“ priblížil Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život.



Učebné moduly kampane sa sústreďujú okolo animovaných postáv, starých rodičov a ich vnuka. Deti sa hravou formou učia o troch kľúčových príznakoch mŕtvice: ústnom kútiku, ktorý náhle padne na jednu stranu, ruke, ktorá náhle zoslabne alebo reči, keď človek zrazu nedokáže rozprávať - a tiež dôležitosti okamžitého privolania záchrannej služby.



Základné, materské školy i jednotlivci sa môžu prihlásiť do päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112. "Jeden zo štyroch z nás prekoná v živote cievnu mozgovú príhodu. Celosvetovo ide o druhú hlavnú príčinu smrti a tretiu najčastejšiu príčinu zdravotného postihnutia. Cievna mozgová príhoda sa však napriek tomu dá liečiť – ak zareagujeme včas. Ľudia, ktorí majú cievnu mozgovú príhodu, potrebujú čo najrýchlejší prístup k lekárskej zdravotnej starostlivosti,“ priblížila neurologička Sheila Martinová zo Svetovej organizácie pre mozgové príhody.



Kampaň prebieha vo väčšine európskych krajín, ktoré majú spoločne vytvoriť svetový rekord v tejto vzdelávacej aktivite, čo sa počtu zapojených detí týka. Na Slovensku prebralo nad kampaňou záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.