Volebnú kampaň nemôžu viesť tretie strany, iba kandidujúce subjekty

Bratislava 10. januára (TASR) - Volebnú kampaň do februárových parlamentných volieb môžu viesť tie politické strany, ktoré kandidujú v týchto voľbách. Financovať ju môžu výlučne z transparentného účtu.



V júni 2019 prijali poslanci Národnej rady (NR) SR novelu zákona, ktorou sa zrušili tretie strany ako subjekty, ktoré môžu viesť kampaň. "Podstatné je, že objednávateľom predmetu volebnej kampane môže byť výlučne politická strana", uviedla v minulosti pre TASR riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová. Kandidáti si kampaň nemôžu financovať sami.



Podľa Ministerstva vnútra (MV) SR sa fyzické osoby v prípade vedenia volebnej kampane dopúšťajú priestupku a fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby správneho deliktu.



Na kampaň môžu politické strany minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do tohto limitu sa rátajú aj náklady, ktoré strana minula na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, čiže od 9. mája do 4. novembra 2019. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020.



Bezplatné statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú. Avšak sponzorovaný príspevok je volebnou kampaňou.



Volebná kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom. Na transparentný účet je možné vkladať finančné prostriedky 48 hodín pred dňom konania volieb. "Po tejto lehote nesmú byť na osobitný platobný účet prijaté finančné prostriedky. Politická strana je zároveň povinná zabezpečiť, aby po uvedenej lehote nemohli byť na osobitný platobný účet pripísané finančné prostriedky," uviedlo ministerstvo vnútra.