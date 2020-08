Kampaň #niesomprasa priniesla pravidlá správania sa v prírode

Bratislava 5. augusta (TASR) – Iniciatíva #niesomprasa pripravila pravidlá správania sa v prírode, tzv. Desatoro cool výletníka, v nemeckom a poľskom jazyku. Kampaň na sociálnych sieťach po mesiaci zasiahla viac ako 1,3 milióna ľudí na Slovensku a v Česku. Informovala o tom Magdaléna Koreny z iniciatívy.



Iniciátori projektu sa tešia, že po spustení kampane nie je osud znečistenej prírody ľuďom ľahostajný. „Od našich priaznivcov z Tatier, ale aj z Krušných hôr, Šumavy či Beskýd dostávame stále viac žiadostí, aby sme oslovili tiež poľských a nemeckých turistov. Práve preto sme preložili naše Desatoro cool výletníka do poľštiny a nemčiny a rozosielame ho do pohraničných informačných centier,“ priblížila iniciátorka kampane Michaela Grendelová. Dodala, že o spoluprácu prejavili záujem aj ochrancovia prírody z nemeckého Bavorska.



Do júlovej upratovacej akcie Vyčisti si chlievik! sa zapojili podľa iniciatívy stovky účastníkov. Grendelová pripomína, že je podstatné to, aby sa ľudia v prírode držali hesla: „Čo prinesieš, to odnesieš,“ a odpadky odnášali do odpadkových košov.