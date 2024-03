Kampaň pred druhým kolom volieb možno viesť do 3. apríla

Bratislava 24. marca (TASR) - Volebnú kampaň pre druhé kolo prezidentských volieb môžu kandidáti viesť do 3. apríla do polnoci. Vyplýva to z vyjadrenia Ministerstva vnútra (MV) SR. Kampaň pred prezidentskými voľbami sa končí 48 hodín predo dňom ich konania. Vtedy sa začne volebné moratórium, trvá až do skončenia hlasovania.



"V prípade konania druhého kola volieb sa skončí volebná kampaň 3. apríla o 23.59 h a moratórium opäť trvá do skončenia hlasovania," uviedli pre TASR z tlačového odboru MV.



Na kampaň môžu kandidáti celkovo minúť pol milióna eur. Do tejto sumy sa rátajú aj náklady na propagáciu kandidáta, ktoré vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a náklady, ktoré uhradil alebo má uhradiť. Financie určené na kampaň musí kandidát viesť na transparentnom účte.



Druhé kolo volieb prezidenta bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024.