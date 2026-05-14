Kampaň Prelom ticho - Bezpečne na školách absolvovala štvrtina škôl
Projekt podľa Ministerstva vnútra (MV) SR prináša konkrétne výsledky v prevencii šikany, násilia a kyberšikany.
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Kampaň Prelom ticho - Bezpečne na školách absolvovala štvrtina slovenských škôl. Projekt podľa Ministerstva vnútra (MV) SR prináša konkrétne výsledky v prevencii šikany, násilia a kyberšikany. TASR o tom informoval hovorca rezortu Matej Neumann.
„Tematické semináre zamerané na riešenie šikany a kyberšikany absolvovalo viac ako 8400 pedagogických a odborných zamestnancov. Od svojho spustenia v novembri 2025 sa do nej zapojilo už 723 základných a stredných škôl, čo predstavuje takmer štvrtinu všetkých škôl na Slovensku. V praxi to znamená, že problematika bezpečnosti detí sa stáva prioritou nielen na úrovni štátu, ale aj priamo v školskom prostredí,“ uviedol Neumann.
Dáta podľa neho zároveň ukazujú, že kampaň má reálny dosah. Viac ako 85 percent účastníkov mení postupy v praxi. „Bezpečnosť detí v školách nie je samozrejmosť, ale výsledok systematickej práce. Kampaň Prelom ticho - Bezpečne na školách ukazuje, že keď školám dáme konkrétne nástroje a podporu, dokážu meniť prax a chrániť deti efektívnejšie,“ vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Hovorca poukázal, že kampaň dopĺňajú aj školenia zamerané na ochranu mäkkých cieľov vrátane praktického nácviku postupu uteč - skry sa - bojuj.
„Ku koncu apríla 2026 bolo v rámci týchto aktivít zrealizovaných spolu 488 nácvikov na školách po celom Slovensku, pričom zapojených bolo 459 škôl. V praxi to znamená, že na jednej škole mohlo byť realizovaných aj viacero nácvikov pre rôzne skupiny zamestnancov,“ priblížil hovorca.
