Kampaň pripomína ľuďom, aby nedávali na internet súkromné informácie

Bratislava 19. februára (TASR) - V rámci edukačnej kampane Nikdy nevieš, kto sa pozerá a Týždňa bezpečného internetu polícia pripomína mladým ľuďom aj všetkým ostatným používateľom internetu, aby na sociálnych sieťach o sebe nezverejňovali súkromné informácie, prípadne ich neposielali cudzím osobám.



"V súčasnosti sa dá všetko zneužiť a z dobrého úmyslu sa môže stať veľkým problém," varujú policajti na svojej stránke na sociálnej sieti. V novom, v poradí štvrtom edukačnom videu ukazujú, že mobily a sociálne médiá sú prítomné všade a ľudia medzi sebou prestávajú komunikovať. "Uvedomujú si však, že čokoľvek, čo zverejňujú na sociálnych sieťach, sa dostáva k mase publika, ktoré nepoznajú? Páčilo by sa im, ak by ich všade prenasledovali, aj na obedy?" pýtajú sa.



Preventívna kampaň sa už realizuje na základných a stredných školách. Policajní preventisti so študentmi diskutujú o danej téme, vysvetľujú im videá a rozdávajú malé kartičky s textom "Nikdy nevieš, kto sa pozerá! Nezdieľaj svoje súkromie na internete!" ako pripomienku hesla celej kampane.