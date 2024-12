Kampaň Uniforma spája mobilizuje záchranné zložky na darovanie krvi

Žilina 22. decembra (TASR) - Záchrana ľudského života prostredníctvom darovania krvi je hlavnou myšlienkou kampane, ktorú vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina pripravila zdravotná sestra Martina Bajcárová v spolupráci s oddelením urgentného príjmu.



"Som zdravotník, a preto viem, že často v nemocnici chýba krv pre pacientov, ktorí ju potrebujú nahradiť následkom úrazu alebo nejakého ochorenia. Cieľom je, aby sme sa všetci spojili, a to zdravotníci alebo záchranárske zložky, či už sú to hasiči, policajti, záchranári, vojaci alebo členovia Slovenského Červeného kríža," priblížila svoju motiváciu na organizovanie akcie Bajcárová.



Doplnila, že do akcie Uniforma spája sa môžu zdravotníci a členovia záchranárskych zložiek zapojiť prostredníctvom registrácie na webovej stránke Národnej transfúznej služby a následným darovaním krvi. "Odbery sa uskutočnia na odbernom mieste Národnej transfúznej služby SR v priestoroch FNsP Žilina počas mesiacov január a február," dodala Bajcárová.