Kampaň vyzýva ľudí, aby strávili sviatky bez alkoholu

Bratislava 18. decembra (TASR) - Na strávenie sviatkov bez alkoholu a iných drog vyzýva ľudí kampaň #nepijemsviatkujem. Organizuje ju občianske združenie (OZ) Movendi SK, ktoré bude od 24. decembra do 6. januára na webe i sociálnych sieťach poukazovať na negatívne účinky požívania alkoholu, ale aj na výhody, ktoré prináša život bez neho. TASR o tom informovala predsedníčka OZ Kristína Šperková.



"Tieto sviatočné dni sú najlepšou príležitosťou venovať sa vlastnému psychickému aj fyzickému zdraviu a vstúpiť do nového roka sviežo. Alkohol má závažný vplyv na našu duševnú pohodu a oslabuje náš organizmus. Preto ponúkame dva týždne, ktoré pomôžu naštartovať nové a zdravšie návyky, a k tomu aj komunitu ľudí, v ktorej nájdete rady, skúsenosti a hlavne inšpiráciu. Vítaný je každý, kto si chce sviatky spríjemniť oslobodením sa od alkoholu," vysvetlila Šperková.



Do kampane sa zapoja viacerí odborníci, ako napríklad členka Riadiacej rady Asociácie európskych líg proti rakovine a členka Generálnej rady Ligy proti rakovine Darina Sedláková či prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti Ľubomír Skladaný. Cez videá na sociálnych sieťach poukážu na pozitíva života bez alkoholu tiež viaceré osobnosti z kultúrneho a spoločenského života. Ľudia sa budú môcť poradiť s členmi združenia prostredníctvom súkromnej skupiny na sociálnej sieti.